¡Mario Kart Tour celebrará Navidad y Año Nuevo con mucho contenido!

Nintendo y DeNA continúan actualizando su título móvil Mario Kart Tour. La Temporada de Londres hoy llegó a su fin, lo que significa que ya está disponible la nueva temporada, justo a tiempo para celebrar la Navidad.

Todos los usuarios del juego podrán disfrutar a partir de hoy, 18 de diciembre, una semana enfocada en esta época decembrina, pues ya está en curso la Temporada de Navidad. Como en ocasiones previas, se incluirán elementos temáticos de esta temporada.

Para empezar, debes saber que durante este periodo habrá 18 copas, que estarán disponibles las siguientes 2 semanas, hasta el término de la temporada de fiestas de este mes, el 31 de diciembre.

Esta temporada también traerá muchas novedades de personajes, alas y automóviles. Los que destacan son los autos Trineo navideño y Taxi platino, las alas Cajas regalos y Rótulo 2020, y los personajes especiales Pauline (fiesta) y Yoshi (reno), que será el contenido únicamente disponible a través de la tubería. No obstante, también se añadirá más contenido, entre el que sobresale Birdo y su automóvil Turbo Birdo.

Asimismo, se agregaron nuevos desafíos y retos, por lo que tendrás mucho contenido por desbloquear con Maxiestrellas. Otro detalle que destaca con esta actualización es la adición de la Senda Arcoíris del Nintendo 3DS. Es importante mencionar que luego de 1 semana aparecerán nuevos desafíos, se desbloqueará el resto de las copas y habrá una nueva liga.

Te dejamos con un video que muestra las novedades en acción.

3DS Rainbow Road delivers on exactly what the name promises: a rainbow-colored track that twists and turns through outer space! Race past planets and ride the rings of Saturn, but don't fall off into the abyss! Blast off across the stars like a comet! #MarioKartTour pic.twitter.com/4LlghpWG7x