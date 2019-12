Capcom ya está dando los toques finales a Resident Evil 3 Remake

No se puede negar que nos espera un 2020 de locura con grandes títulos en el camino y la revelación de Resident Evil 3 Remake no hizo sino elevar el hype al nivel más alto. Tal como lo ha venido haciendo Capcom en años recientes, su estrategia incluye la presentación de un juego cuyo proceso de desarrollo está en fase avanzada y este remake no será la excepción, tal como lo revelaron un par de creativos a la revista Famitsu.

Durante una entrevista con la revista Famitsu, traducida por DualShockers, Masao Kawada y Peter J. Fabiano, productores de Resident Evil 3 Remake, revelaron algunos detalles de esta entrega que ya ha generado una gran expectativa entre los fans, sobre todo por la calidad que tuvo el remake de Resident Evil 2. De inicio, los creativos aseguraron que en este momento el equipo de desarrollo solo está dando los toques finales a Resident Evil 3 Remake, por lo que la posibilidad de un retraso es casi imposible, de hecho señalaron que el juego ya está completo en un 90%.

Asimismo, Kawada y Fabiano señalaron que, a diferencia de Resident Evil 2, cuyo ritmo era más lento, Resident Evil 3 Remake estará más enfocado en la acción respetando la esencia de la entrega original. Finalmente, los creativos revelaron que este remake tendrá más de cambios respecto a la entrega original que los que se presentaron en Resident Evil 2.

Resident Evil 3 Remake debutará el 3 de abril de 2020 en PS4, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás toda la información sobre el regreso de otro de los clásicos del Survival Horror.

