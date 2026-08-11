Marvel’s Spider-Man 2 fue muy divisivo y quizás se vio envuelto en más controversias que su predecesor, pero algo es cierto: es uno de los juegos first-party más importantes del catálogo de PlayStation. Los datos de un analista revelan que muchas personas decidieron comprarlo gracias al estreno de la nueva película de la franquicia.

Hablamos de Spider-Man: Brand New Day, que presenta una vez más a Tom Holland en el papel del superhéroe arácnido. Esta producción de Marvel Studios y Sony Pictures tuvo un efecto inesperado en los videojuegos de Insomniac Games, y la secuela fue el principal beneficiado. Y sí, ahora es el mejor momento para adquirirlo en PS5.

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Marvel’s Spider-Man 2 vende más de 300,000 copias tras es el estreno de la película live-action

La cinta de acción del MCU se consolida como uno de los grandes éxitos de 2026 y actualmente supera los $1600 millones de dólares en recaudación, y todo parece indicar que romperá con facilidad la barrera de los $2000 MDD. Este triunfo sin precedentes deja en evidencia el alcance y la relevancia del personaje de los cómics.

Naturalmente, muchas personas que salieron emocionados del cine buscaron algún videojuego de la franquicia para complementar su experiencia. Esto, al menos, es lo que sugieren los datos.

El analista Rhys Elliot de la firma Alinea Analytics reveló que, tras el estreno de Spider-Man: Brand New Day a finales de julio, Marvel’s Spider-Man 2 experimentó un repunte de popularidad bastante significativo tanto en PlayStation 5 como en PC, lo que le permitió vivir su mejor momento comercial en años.

Según el informe, el título de Insmniac Games logró vender 316,000 unidades y generar ingresos aproximados de más de $11 millones de dólares en las últimas 2 semanas; todo esto gracias, en gran medida, al estreno de la película coprotagonizada por Zendaya, Sadie Sink, Jon Bernthal y Jacob Batalon.

Rhys Elliot señala que alrededor de 20% de las ventas de Marvel’s Spider-Man 2 en ese periodo correspondieron a copias físicas de la versión de PS5, un dato relevante al considerar que Sony pretende eliminar los lanzamientos en disco a partir de 2028.

El título protagonizado por Peter Parker y Miles Morales también forma parte del catálogo de PlayStation Plus Extra y PlayStation Plus Premium (Deluxe). El reporte revela que otros 274,000 jugadores probaron el juego de mundo abierto a través del servicio de suscripción.

Según Rhys Elliot, Marvel’s Spider-Man 2 registró más de un millón de usuarios activos al día durante el fin de semana por primera vez desde su estreno oficial en octubre de 2023.

Es importante recalcar que estos datos carecen de confirmación oficial y, por ende, deben tomarse con pinzas; sin embargo, y en caso de que la información sea precisa, se estima que el juego ya ha vendido más de 18.2 millones de unidades desde su lanzamiento a finales de 2023.

Marvel's Spider-Man 2 experimentó un aumento masivo en las ventas gracias al estreno de Brand New Day

Marvel’s Spider-Man 2 tiene más de 50% de descuento en la PS Store de PlayStation

El analista atribuye este éxito al reciente lanzamiento de Spider-Man: Brand New Day, una de las películas más taquilleras de 2026 hasta la fecha. El experto señaló que este caso demuestra la importancia de que las compañías coordinen lanzamientos multimedia para potenciar sus productos, aunque reconoció que es difícil lograrlo debido a los largos periodos de producción.

“Los ciclos de desarrollo de películas, y especialmente de videojuegos, son notoriamente impredecibles, y sincronizar 2 producciones multimillonarias de varios años para que coincidan es una pesadilla logística”, comentó el analista.

Aunque Rhys Elliot señala que el largometraje del MCU fue el principal causante del aumento en las ventas, también señala que Sony fue muy inteligente al implementar descuentos en todas las plataformas.

Tal como explicamos previamente, todos los títulos de la franquicia de Insomniac Games vieron un crecimiento exponencial en Steam en los días recientes, gracias en gran medida a los descuentos que permitían adquirir los juegos a precios muy accesibles en PC. Ahora, la misma historia se repite en consolas.

En este momento, Marvel’s Spider-Man 2 tiene 58% de descuento en PlayStation 5 y está disponible por sólo $29.39 USD, menos de la mitad de su precio habitual. Esta oferta de tiempo limitado finalizará el 13 de agosto de 2026, así que los jugadores aún están a tiempo para adquirir el título.

La Deluxe Edition, que da acceso a puntos de habilidad adicionales, 10 trajes únicos para los protagonistas y otros extra, no forma parte de esta promoción y actualmente se vende por $79.99 USD en PS5. Eso sí, los suscriptores de PS Plus Extra y PS Plus Premium pueden descargar el juego de mundo abierto sin cargo adicional.

Marvel's Spider-Man 2 tiene 58% de descuento en PS5

Pero dinos, ¿fuiste uno de los jugadores que compró el antiguo exclusivo de Sony gracias a la película live-action? Déjanos leerte en los comentarios.

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