Los rumores eran ciertos: un antiguo juego de El Señor de los Anillos está de regreso y ya está disponible en plataformas modernas. Luego de ser retirado de las tiendas digitales, el título basado en la obra de J. R. R. Tolkien fue inaccesible para muchos fanáticos de la Tierra Media, pero eso acaba de cambiar con el lanzamiento sorpresa de su remasterización.

En caso de que no lo sepas The Lord of the Rings: War in the North debutó en 2011 para PlayStation 3, Xbox 360 y PC. El juego de Snowblind Studios y Warner Bros. Interactive Entertainment desapareció de las tiendas digitales de PlayStation, Xbox y Valve en 2018, debido a varios problemas de licencias vinculados al patrimonio del escritor.

El título tuvo una recepción mixta y estuvo ausente durante bastantes años, así que muchos fanáticos de la saga se olvidaron de él. Ahora, más jugadores pueden conocer su propuesta gracias al debut de The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition.

Video relacionado: El juego tan malo que sus creadores tuvieron que cerrar

The Lord of the Rings: War in the North volvió a PC y debutó en consolas modernas con una remasterización

En marzo de este año, surgieron las primeras pistas sobre el posible regreso de The Lord of the Rings: War in the North, RPG de acción que narra una historia paralela a la Guerra del Anillo. En su tiempo, el título sorprendió con su propuesta cooperativa, donde hasta 3 jugadores podían enfrentarse a las poderosas fuerzas de Sauron.

El título regresó por sorpresa con The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition, remasterización a cargo de Aspyr. El estudio recuperó todo el contenido de la versión original de 2011 y la expandió con una historia inédita sobre Agandaur, un Númenóreano Negro y siervo de Sauron que se prepara para la batalla en las runas de Fornost.

La remasterización también conserva la jugabilidad cooperativa y a los 3 protagonistas originales: Eradan, un guardabosques de los Dúnedain; Andriel, una maestra del saber élfico; y Farin, un campeón enano. El título está de nuevo disponible para PC, por medio de Steam, GOG y Epic Games Store.

Además, los jugadores de consolas pueden disfrutar The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition en PlayStation 5, XBOX Series X|S, Nintendo Switch 2 y Switch. Los fanáticos pueden adquirir este relanzamiento por $19.99 USD, que se traducen a $227.99 MXN en plataformas como Steam. En la tienda de Valve, el juego tiene 10% de descuento por tiempo limitado debido a su estreno, así que sólo cuesta $205.19 MXN.

Como lo comentamos, la historia de The Lord of the Rings: War in the North - Legacy Edition se desarrolla de forma paralela a la Guerra del Anillo, así que explora varios conflictos vinculados de forma indirecta a las aventuras de Frodo y compañía.

The Lord of the Rings: War in the North volvió a las tiendas digitales con una remasterización

El futuro de El Señor de los Anillos en los videojuegos

Además de The Lord of the Rings: War in the North, más proyectos de la franquicia vienen en camino y pintan un futuro brillante para los fans de los videojuegos. Luego de muchos rumores, Warhorse Studios, compañía detrás de Kingdom Come: Deliverance, confirmó que trabaja en un RPG de gran escala basado en el universo de Tolkien.

Por otro lado, Amazon Game Studios canceló un ambicioso MMORPG de la franquicia, pero ya explora nuevos proyectos para aprovechar la popularidad de la saga. Así lo confirmó Jeff Grattis, jefe de la compañía.

“Nuestro equipo creativo sigue explorando una nueva y fascinante experiencia de juego que haga justicia al mundo de Tolkien; estamos trabajando estrechamente con Middle-earth y seguimos entusiasmados con la propiedad intelectual”, aseguró el directivo.

Mientras los nuevos proyectos de El Señor de los Anillos llegan, los fans pueden revisitar el mundo de The Lord of the Rings: War in the North

En esta página están todas las noticias relacionadas con El Señor de los Anillos.

Video relacionado: ¡México no se deja! Va contra el monopolio de PlayStation

Fuente