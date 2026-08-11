Tras años de ausencia, Dragon Ball Super regresará por todo lo alto en 2026 con un nuevo remake que promete reimaginar los primeros arcos del anime de 2015. Mientras esperamos al estreno oficial, parece que Toei Animation prepara el lanzamiento de una próxima colaboración con Burger King.

Una nueva filtración revela los juguetes y demás productos que supuestamente llegarán muy pronto a los establecimientos de la popular cadena de comida rápida. Parece que los fans podrán obtener una figura y demás artículos coleccionables como parte de este prometedor crossover.

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Filtran la nueva colaboración entre Dragon Ball Super y Burger King

La franquicia creada por Akira Toriyama no es ajena a las colaboraciones, pues en el pasado unió fuerzas con Burger King y otras marcas de restaurantes. Parece que la serie tendrá otra alianza con las tiendas de hamburguesas, y es posible que esta campaña de marketing esté relacionada con el futuro lanzamiento de Dragon Ball Super: Beerus.

De acuerdo con los informes, un empleado de la cadena de comida rápida filtró un par de imágenes que permiten observar los artículos temáticos que llegarían próximamente. La fecha de estreno de este crossover es desconocida, pero se reporta que estaría disponible entre septiembre y octubre.

Las fotografías revelan que la colaboración entre Dragon Ball Super y Burger King incluirá una salsa especial “Super Saiyan” en el menú, aunque el sabor todavía es desconocido. También estará disponible una nueva bebida junto a un vaso que tiene un diseño inspirado en Goku.

Las coronas de Burger King también se rediseñarán y harán gala de arte inspirado en Vegeta, Goku, Piccolo y Bills. Por supuesto, dichos personajes tienen un papel relevante en el primer arco del anime, lo que parece confirmar que esta iniciativa forma parte de la estrategia de marketing del próximo remake.

Eso sí, llama la atención que estos artículos usan el logotipo original de Dragon Ball Super y no el de la nueva versión que se utilizó junto al anuncio de DBS: Beerus y DBS: The Galactic Patrol. Aunque podría tratarse de un simple error de continuidad, ese detalle pone en duda la veracidad de la filtración.

De cualquier forma, el supuesto empleado también filtró una imagen de una caja que muestra 2 dibujos de Vegeta, una en su forma base y otra en Super Saiyajin. El diseño caricaturesco parece indicar que se trata de una minifigura que estará disponible en los menús de Burker King Jr. Por ahora, se desconoce si otros personajes también recibirán juguetes.

Es importante recalcar que Burger King y Toei Animation guardan silencio y todavía no confirman oficialmente la colaboración. En caso de que sea real (lo que es lo más probable), aún está por verse si esta campaña llegará a México y otros países de Latinoamérica. Por el momento, parece que sólo estará disponible en Estados Unidos.

La colaboración Dragon Ball Super x Burger King incluiría una minifigura de Vegeta y una salsa especial en el menú

El estreno de Dragon Ball Super: Beerus está muy cerca

Fue a principios de este año cuando Toei Animation y el productor Akio Iyoku compartieron los primeros detalles de Dragon Ball Super: Beerus, la nueva versión del anime moderno de 2015. Este relanzamiento carece de una fecha de estreno, pero ya sabemos que llegará durante el otoño de 2026.

La casa animada confirmó que la serie estará presente en la Comic-Con de New York, que se celebrará en octubre. Así pues, se especula que el debut oficial del remake tendrá lugar poco antes o después de que se lleve a cabo la popular convención. En ese caso, tiene sentido que próximamente se realice una colaboración con Burger King.

En este momento, aún no se revela en cuáles plataformas de streaming se emitirán los nuevos episodios de la serie animada.

El productor Akio Iyoku justificó la existencia de esta nueva versión bajo el argumento de que los artistas e ilustradores pudieron aprovechar las nuevas tecnologías para mejorar el estilo de arte y la animación. Más importante aún, se sabe que el remake hará cambios en la narrativa para ser más fiel a la visión original de Akira Toriyama.

Se desconoce cuáles serán las modificaciones que experimentará la historia de Dragon Ball Super, pero se sabe que uno de los objetivos del equipo es hacer que Bills, el antagonista principal del primer arco del anime, sea una figura mucho más amenazante y aterradora. También vale la pena recordar que ya se confirmó la adaptación de la saga de Freezer.

A inicios de 2026, Toei Animation dio a conocer que el Arco de Moro, titulado oficialmente como The Galactic Patrol, finalmente será animado. Eso sí, la fecha de estreno aún es desconocida.

Burger King lanzará coronas temáticas del nuevo anime de Dragon Ball Super

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