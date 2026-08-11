El verano sigue avanzando y los jugadores ya tienen muy claro cuáles son los videojuegos que más esperan. Debido a esto, una nueva encuesta de Weekly Famitsu reveló cambios importantes en su lista de títulos más deseados.

Como seguramente sabes, el mercado japonés suele tener preferencias diferentes a las de Occidente. Por ello, este ranking permite conocer cuáles son las franquicias que están generando mayor expectativa entre los jugadores de ese territorio.

En esta ocasión, los votos se recibieron entre el 22 y el 28 de julio. Los resultados dejaron una situación bastante interesante, pues Nintendo Switch 2 y PlayStation 5 empataron con 5 juegos cada una dentro del Top 10.

¿Cuáles son los juegos más esperados en Japón?

Llegó el momento de conocer las preferencias de los jugadores. La lista incluye varios títulos muy esperados y deja claro que las 2 consolas continúan peleando por la atención del público nipón.

Estos son los juegos más deseados en Japón:

[Switch 2] Pokémon Winds & Waves [Switch 2] Fire Emblem: Fortune’s Weave [PS5] Persona 4 Revival [Switch 2] The Legend of Zelda: Ocarina of Time [PS5] Persona 6 [Switch 2] Dragon Quest Monsters: The Withered World [PS5] Final Fantasy VII Revelation [Switch 2] Xenoblade Genesis [PS5] Grand Theft Auto 6 [PS5] Onimusha: Way of the Sword

Nintendo Switch 2 y PlayStation 5 empatan en las preferencias

Como pudiste observar, el primer lugar volvió a ser para Pokémon Winds & Waves, la esperada nueva entrega de la popular franquicia de monstruos de bolsillo. El proyecto de The Pokémon Company continúa como uno de los juegos que más emoción genera entre los jugadores japoneses y apunta a ser un lanzamiento importante para Nintendo Switch 2.

Por otro lado, el segundo lugar fue para Fire Emblem: Fortune’s Weave, el próximo título de la emblemática franquicia de estrategia de Nintendo. El título continúa ganando posiciones y demuestra que existe un enorme interés por conocer esta aventura exclusiva de Switch 2 que llegará el 17 de septiembre.

Finalmente, el tercer puesto fue para Persona 4 Revival. El remake de la querida entrega de ATLUS que llegará a inicios de 2027.

¿Cuál de estos juegos esperas con más emoción? ¿Qué título te gustaría ver subir posiciones la próxima semana? Cuéntanos en los comentarios.

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