Reportan problemas de conexión a Xbox LIVE en Xbox One, 360 y Windows 10

¿Tienes problemas para iniciar sesión en Xbox LIVE? Tranquilo, nada malo está sucediendo con tu consola o conexión a Internet. De hecho, hay reportes que existen problemas con el servicio en varias plataformas.

Por medio de su sitio de soporte, Microsoft informó que esta mañana hay problemas con los servicios básicos de Xbox LIVE. Esto está afectando a las características online de gaming en Xbox One, Xbox 360 y Windows 10. De acuerdo con afectados por el problema, esta situación provoca que no puedan iniciar sesión en su cuenta, por lo que no tienen acceso a su contenido.

Además, Microsoft informó que también presentan problemas al explorar OneGuide y ver la programación de la TV en vivo. Esta situación afecta a usuarios de Xbox One.

La buena noticia es que los ingenieros de Microsoft ya conocen el problema y están trabajando para solucionarlo. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando los servicios se restablezcan.

“Nuestros ingenieros y desarrolladores trabajan de manera activa para resolver la situación que está causando a algunos miembros tener problemas iniciando sesión en Xbox Live. Estén al pendiente, y gracias por su paciencia”, mencionó Microsoft.

We're aware that some users are unable to sign into Xbox Live on Xbox 360, Xbox One & Windows 10. Our teams are currently investigating. We'll update here & on our status page when we have more info. https://t.co/PzAdjUFMJj