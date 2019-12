Descubre cómo conseguir gratis uno de los mejores indies de 2018

Si te gustan los juegos de estrategia o eres entusiasta de los juegos independientes, lo más probable es que hayas escuchado sobre Into the Breach en más de una ocasión. Si lo has hecho, pero aún no lo has jugado, llegó momento de que eso cambie, puesto que hay una forma de conseguirlo gratis.

Lo que pasa es que Into the Breach es el primer regalo de la promoción de Navidad de la Epic Games Store. Así pues, si entras a su página de producto, lo añades a tu carrito y completas el proceso de compra, el indie de estrategia formará parte de tu colección. Cuando eso suceda tendrás la oportunidad de descargarlo y jugarlo cuando quieras.

Cabe mencionar que es importante que aproveches esta promoción cuanto antes. Lo que sucede es que sólo estará disponible por 24 horas. Así pues, la promoción desaparecerá a las 10:00 AM, hora de la Ciudad de México, de mañana, 20 de diciembre.

Ten en cuenta que Into the Breach no será el único regalo que esté disponible en la Epic Games Store. De hecho, la tienda ofrecerá gratis otros 11 juegos de manera gratuita durante los próximos días. Estaremos pendientes y te informaremos sobre cada uno de ellos.

