Forza Horizon 6 generó muchas expectativas con su trailer de revelación a finales del 2025, pero posiblemente pocos imaginaron que se convertiría en uno de los lanzamientos más exitosos en la historia reciente de XBOX. Ahora que ya está disponible de forma oficial para todo el público, hizo historia en PC y rompió un impresionante récord de Halo.

El simulador de carreras desarrollado por Playground Games debutó en acceso anticipado el 15 de mayo de 2026 para todos aquellos que adquirieron la costosa edición de lujo de $120 USD. A pesar de la barrera de pago, se las arregló para romper todas las marcas de la franquicia en Steam y generar ganancias millonarias.

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Forza Horizon 6 supera los estrenos de la franquicia y rompe récord de Halo

Para sorpresa de absolutamente nadie, el título de Microsoft mantuvo el excelente ritmo comercial durante su día de lanzamiento y alcanzó un nuevo pico máximo de usuarios conectados simultáneamente en la plataforma de Valve. Su buen inicio le permitió hacer historia en nombre de XBOX.

Durante su primer fin de semana en acceso anticipado, Forza Horizon 6 consiguió un impresionante récord de 181,775 jugadores conectados al mismo tiempo en PC. Esa cifra fue suficiente para superar por un amplio margen el pico máximo de la quinta entrega, que consiguió 81,096 usuarios concurrentes en su estreno oficial en 2021.

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El más reciente título de Playground Games se lanzó oficialmente el martes 19 de mayo de 2026, y en su debut batió una nueva marca. Según datos de SteamDB, el simulador alcanzó un nuevo récord de 273,148 jugadores simultáneos, la cifra más alta en la historia de la franquicia.

En este momento, Forza Horizon 6 tiene 178,092 personas conectadas en sus servidores en la versión de Steam. Es probable que el número real sea mucho más grande, pues las estadísticas no contemplan a los jugadores que probaron el título mediante PC Game Pass y la Microsoft Store.

Convertirse en la entrega con el mejor debut en la tienda de Valve es una hazaña impresionante en sí misma, pero apenas representa la punta del iceberg. Y es que el juego también tuvo el estreno más exitoso en toda la historia de Xbox Game Studios en esta plataforma.

Forza Horizon 6 supera a Halo y se convierte en el título de XBOX con el mejor estreno en Steam

Así pues, Forza Horizon 6 superó el récord de 272,586 usuarios concurrentes que consiguió el multijugador gratuito de Halo Infinite en 2021, así como los 161,024 jugadores simultáneos de The Master Chief Collection. Por supuesto, es una hazaña que un simulador de carreras lograra sobrepasar a la serie insignia de Microsoft.

Xbox podría tener su primer un candidato al GOTY en más de 10 años

El éxito comercial no siempre se alinea con la recepción crítica y la opinión de los jugadores. Afortunadamente, el proyecto de Playground Games sí logró resonar con la prensa especializada y los fanáticos del género.

La sexta entrega de la franquicia de Microsoft tiene una puntuación sobresaliente de 91 en Metacritic, la más alta de 2026 hasta la fecha. De esta manera se pone por encima de proyectos ampliamente aclamados como Resident Evil Requiem, Pokémon Pokopia y Pragmata.

Anteriormente el título tenía una calificación de 92, pero bajó un punto después de que más medios compartieron su veredicto. Así pues, cabe la posibilidad de que el puntaje final de Forza Horizon 6 disminuya aún más en los próximos días. Aun así, el juego permanece como el estreno mejor valorado del año hasta la fecha.

Forza Horizon 6 es el mejor juego de 2026 hasta la fecha

Aunque aún es pronto para asegurarlo, la más reciente entrega de la saga podría ser un candidato al GOTY en The Game Awards 2026 y otras ceremonias de premios. En ese caso, pondría fin a la racha negativa de Xbox, pues la compañía lleva 12 años sin tener un título nominado al máximo galardón en TGA.

Pero dinos, ¿ya probaste el simulador? ¿Qué te pareció? Déjanos leerte en los comentarios.

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