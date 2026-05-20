Los rumores eran ciertos: El Señor de los Anillos tendrá un nuevo RPG, y el estudio más indicado para hacerlo lo está desarrollando. Warhorse Studios confirmó que su próximo título de mundo abierto estará ambientado en la Tierra Media, el universo creado por J. R. R. Tolkien.

Las filtraciones de hace tiempo generaron muchas expectativas, pues los desarrolladores de Kingdom Come: Deliverance han demostrado su enorme talento en el género. Por medio de sus redes sociales Warhorse Studios confirmó que no sólo trabaja en una nueva aventura de El Señor de los Anillos, pues también está cocinando la próxima entrega de su franquicia estelar.

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Warhorse Studios confirma su RPG de El Señor de los Anillos

El estudio checo se ha ganado a pulso su buena reputación, pues ha creado alguno de los RPG más inmersivos y completos de los últimos años. Kingdom Come: Deliverance 2, título aclamado universalmente que compitió por el GOTY 2025, es la prueba más clara de ello.

Por medio de sus redes sociales, Warhorse Studios confirmó los rumores y reveló que su próximo juego estará ambientado en la Tierra Media. Será un RPG de mundo abierto del El Señor de los Anillos, aunque por ahora hay muy pocos detalles adicionales sobre el proyecto.

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Rumores indican que será un RPG de acción en tercera persona y que podría tener una escala similar a Hogwarts Legacy. Sin embargo, Warhorse Studios no compartió más información, así que es difícil intuir qué tan ambicioso será el proyecto.

Es fácil imaginar que el juego de El Señor de los Anillos tendrá la misma profundidad que Kingdom Come, pero eso podría ser contraproducente. Hablamos de unas de las franquicias más importantes del entretenimiento, así que seguramente será una experiencia más accesible para todo tipo de jugadores.

La IP ha tenido más tropiezos que éxitos en la industria durante los últimos años. Amazon canceló recientemente su ambicioso MMO de El Señor de los Anillos y prometió buscar nuevas alternativas para aprovechar el universo de la saga.

El futuro de la franquicia está en manos de Warhorse Studios

Por otro lado, Embracer Group ha fracasado al gestionar los derechos de la saga, al menos en el terreno de los videojuegos. The Lord of the Rings: Gollum es el mayor tropiezo que la franquicia ha tenido en años recientes, así que el proyecto de Warhorse Studios es un rayo de esperanza.

Una nueva entrega de Kingdom Come viene en camino

Kingdom Come: Deliverance 2 dejó la vara muy alta, pero Warhorse Studios quiere demostrar que su franquicia RPG aún tiene mucho por ofrecer a sus fanáticos.

En sus redes sociales, el estudio también confirmó que trabaja en un nuevo título de Kingdom Come, cuyo nombre completo aún es un secreto. Se especula que podría ser la tercera entrega principal, pero todo indica que será una especie de spin-off de menor escala menor.

En su más reciente informe financiero, Embracer Group declaró que la nueva entrega llegará en algún momento del próximo año fiscal. Esto implica que debutará entre abril de 2027 y marzo de 2028.

La compañía tiene 2 importantes proyectos en puerta

En cuanto al RPG de El Señor de los Anillos, aún es muy pronto para conocer incluso una posible ventana de lanzamiento.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con El Señor de los Anillos.

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