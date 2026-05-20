PlayStation acaba de revelar sus planes para la próxima temporada de anuncios: un nuevo State of Play. Como sabes, el Summer Game Fest 2026 está a la vuelta de la esquina y, por supuesto, la compañía prepara varias sorpresas para los usuarios de PS5.

Como suele ocurrir, PlayStation tendrá un evento independiente en fechas cercanas a la transmisión de Geoff Keighley. Por medio de su blog oficial, reveló detalles del próximo State of Play, que ofrecerá un nuevo vistazo a Marvel’s Wolverine y muchos más anuncios.

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¿Cuándo será el nuevo State of Play con Marvel’s Wolverine y más anuncios para PS5?

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Luego de Saros, Marvel’s Wolverine es el título más esperado por los jugadores de PlayStation 5. El proyecto de Insomniac Games sigue programado para el próximo 15 de septiembre, así que urge conocer más detalles sobre la aventura de Logan.

Por fortuna, Marvel’s Wolverine será el gran protagonista del próximo State of Play. El evento se llevará a cabo el martes, 2 de junio. Los anuncios iniciarán en punto de las 3:00 PM, hora de la Ciudad de México.

Como siempre, la transmisión se podrá disfrutar en plataformas como YouTube y Twitch. Por supuesto, aquí te tendremos la cobertura con todos los anuncios, pues habrá noticias que definirán el resto del año para PlayStation.

El juego de Insomniac Games estará presente en el nuevo State of Play

Marvel’s Wolverine será el próximo gran exclusivo de PS5. PlayStation ajustó recientemente su estrategia multiplataforma, por lo que dejará de lanzar sus single-player en PC.

Esto implica que ni el juego de Insomniac, Saros ni Ghost of Yotei tendrán ports para computadora. Probablemente, PlayStation aproveche el State of Play mencionar brevemente este cambio en su plan a largo plazo.

¿Qué ofrecerá el próximo evento de PlayStation?

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El State of Play será una cita obligada para quienes esperan el nuevo juego de Insomniac Games. PlayStation confirmó que conoceremos más detalles sobre el título gracias al lanzamiento de un trailer, donde se detallará el combate y otras novedades.

La compañía mantiene en secreto el resto de la programación de su evento. Por ahora, no hay pistas sobre qué otros títulos podrían aparecer ni de cuáles serán las revelaciones más impactantes.

Únicamente sabemos que el State of Play tendrá una duración de aproximadamente 60 minutos. Habrá revelaciones, presentaciones de jugabilidad y actualizaciones por parte de “los mejores estudios de todo el mundo”.

El evento promete sorpresas para los jugadores de PS5

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con PlayStation.

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