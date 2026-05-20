Steam es considerada una de las plataformas más seguras de la industria; sin embargo, eso ha cambiado en años recientes. Desde mayo de 2024, se han registrado al menos 8 casos de títulos que distribuyeron malware por medio de la tienda de Valve.

A pesar de sus esfuerzos, la compañía de Gabe Newell no ha podido erradicar este problema que amenaza la seguridad de toda su comunidad. Desafortunadamente, la situación se repitió con un título de terror que robó las contraseñas y demás información de los usuarios de Steam.

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Beyond the Dark contenía malware y robó información a jugadores de Steam

Steam tiene normas estrictas para la distribución de juegos, así que cada estudio y desarrollador debe completar un largo proceso para poder llevar sus creaciones a la plataforma de Valve.

A pesar de eso, hay personas que han logrado burlar las medidas de seguridad para propagar malware y robar información de los jugadores. En la mayoría de los casos, los atacantes cumplen con las normas de Valve, lanzan sus juegos y, por medio de una actualización, distribuyen software malicioso.

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Beyond the Dark, título de terror que debutó en diciembre de 2024, está en boca de todos los usuarios de Steam, pues personas con malas intenciones lo usaron para propagar malware.

De acuerdo con las investigaciones, el juego en realidad se llamaba Rodent Race hasta hace algunas semanas. Alguien robó las cuentas de su desarrollador e hizo los cambios necesarios para convertir el juego en una experiencia de horror gratuita.

La versión modificada del título debutó sin problemas en Steam, pues el eslabón débil de la plataforma es que Valve no verifica cada actualización de forma manual. Los atacantes volvieron a aprovechar este punto de entrada para hacer de las suyas.

El título de terror robó información de los jugadores de Steam

Los jugadores que descargaron Beyond the Dark se llevaron una desagradable sorpresa, pues el título incluía malware que se ejecutaba en segundo plano. Los atacantes lo usaron para robar contraseñas e intentar acceder a monederos de criptomonedas.

Asimismo, el malware robó información del navegador de los jugadores y otro tipo de datos confidenciales. Ante los reportes, Valve retiró Beyond the Dark de Steam lo más pronto que pudo, pero el daño ya estaba hecho.

El FBI investiga la presencia de malware en Steam

Las autoridades de Estados Unidos están al tanto del problema que experimenta Steam. En marzo de este año, el FBI inició una investigación sobre los juegos con malware, pues al parecer todos los ataques fueron hechos por una misma red criminal.

Incluso, el organismo de seguridad solicitó la cooperación de los jugadores de PC, pues quiere estar en contacto con los afectados. El FBI investiga los 8 casos anteriores de juegos infectados con malware, así que tiene en la mira a BlockBlasters, Chemia, Dashverse, PirateFi, DashFPS, Lampy, Lunara y Tokenova.

“El FBI tiene la obligación legal de identificar a las víctimas de los delitos federales que investiga. Las víctimas pueden tener derecho a ciertos servicios, indemnización y otros derechos conforme a la legislación federal o estatal. Sus respuestas son voluntarias, pero pueden ser útiles para la investigación federal y para identificarle como posible víctima”.

Ataques en Steam encendieron las alarmas de las autoridades

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