Así puedes obtener cupones de $10 USD para la venta de la Epic Games Store

Se acerca la Navidad y con ella la era de gastar en regalos. Si ya compraste todo para tus seres queridos, llegó el momento de que te consientas un poco con algunos juegos para PC. Es por esto que debes saber que ya arrancó la venta de invierno de la Epic Games Store y que en ella puedes conseguir juegos muy baratos y cupones por $10 USD.

Vamos por partes: para empezar, Epic Games anunció que está regalando un Cupón Epic con valor de $10 USD a todos sus usuarios. Para obtenerlo lo único que tienes que hacer es hacer clic aquí y seleccionar la opción de obtener cupón. También lo conseguirás al conseguir tu primer juego gratis de los regalos diarios o hacer tu primera compra durante el periodo promocional.

Ahora bien, si tomas este cupón y lo usas para comprar un juego de $14.99 USD o más durante el periodo promocional, recibirás otro cupón Epic de $10 USD. Ten en cuenta que estos cupones no se pueden combinar, sólo son validos en juego con valor de $14.99 USD o más y se aplicarán automáticamente en tu próxima compra. Además, todos los cupones Epic caducarán el 1 de mayo de 2020 y no se pueden usar en preventas o en contenido que no sea juegos. Cabe mencionar que Epic no aclaró cuál es el máximo de cupones que cada usuario puede obtener. Puedes checar todos los términos y condiciones aquí.

🎁🎮🔔 Season’s Greetings 🔔🎮🎁



The #EpicGamesStore Holiday Sale is here, bringing you up to 75% off great titles, $10 Epic Coupons, and 12 Days of Free Games!



Learn more: https://t.co/OG6qOpofDK