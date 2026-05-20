Los días pasan y los fanáticos están desesperados por obtener más detalles de GTA VI. Y es que, aunque el jefe Take-Two Interactive reitera que el estreno sigue previsto para finales de 2026, ya pasó más de un año desde que los desarrolladores compartieron la última oleada de información oficial. Es por eso que un supuesto desliz de Google llamó la atención.

Es justo decir que uno de los temas de discusión y debate más populares en torno a la nueva entrega es el precio. Rumores previos señalan que el título podría superar la barrera de los $100 USD, mientras que los analistas adoptan una postura más conservadora y creen que el costo se situaría entre $70 y $80 USD.

Sólo el tiempo dirá cuánto será necesario pagar para comprar el videojuego de mundo abierto, pero una supuesta filtración de Google generó ruido y emocionó a los fanáticos, pero todo parece indicar que se trata de un simple error.

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¿Grand Theft Auto VI costará menos de $1 USD?

A finales de la semana pasada, surgieron rumores que adelantaban que la preventa oficial de GTA VI comenzaría el lunes 18 de mayo. Estos informes se originaron a raíz de una serie de correos filtrados de Best Buy; sin embargo, y como seguramente muchos ya se dieron cuenta, nada de eso sucedió.

Aunque los fanáticos están claramente decepcionados ante la falta de información, no quitan el dedo del renglón y excavan en cada esquina en un intento de obtener más información sobre Grand Theft Auto VI. Así pues, la más reciente filtración parece provenir del buscador de Google.

En redes sociales, numerosos usuarios empezaron a reportar que, al buscar el juego en Google, el primer resultado muestra la PS Store de PlayStation. Lo interesante es que en la vista previa del enlace se dice que el juego ya está disponible a cambio de £0.16 GBP, es decir, $0.22 USD.

Según filtración de Google, Grand Theft Auto VI costará £0.16 GBP o $0.22 USD

No es un caso aislado, pues muchos jugadores señalan que obtuvieron el mismo resultado; sin embargo, el usuario GTABase y muchos otros señalan que sólo aparece en ciertos navegadores y en regiones específicas. El medio TheGamer verificó la información y comprobó que, en efecto, el título aparece con ese precio en la tienda digital de Sony, según Google.

Naturalmente, algunos fans son muy optimistas y creen que GTA VI será excesivamente barato. Pero claro, los jugadores no deben emocionarse porque todo parece indicar que estamos ante un error relacionado con el sistema de IA de Google, lo que, de hecho, es bastante común.

Aunque obviamente Grand Theft Auto VI no estará disponible por menos de $1 USD, los jugadores esperan que este desliz sea otra prueba de que, al menos, Rockstar Games y Take-Two Interactive planean lanzar pronto las preventas. Incluso un fan de Latinoamérica señala que la página del juego en la tienda de Xbox se actualizó este 20 de mayo.

La página de GTA VI en la tienda de Xbox se actualizó el 20 de mayo, ¿se acercan las preventas?

Fans deberán esperar meses para conocer más sobre GTA VI

Tom Henderson, una de los periodistas e insiders más reconocidos del sector, habló sobre la falta de novedades relacionadas con el juego y compartió una noticia que decepcionó a la comunidad.

Durante el más reciente episodio de su podcast Insider Gaming Weekly, el informante reafirmó que las preventas no iniciarán pronto y advirtió que los fanáticos deberán esperar meses para empezar a conocer nuevos detalles sobre Grand Theft Auto VI. Según el experto, la nueva información se compartirá a partir de julio como muy pronto.

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En lo que se refiere al precio, Strauss Zelnick, director ejecutivo de Take-Two Interactive, enfatizó que GTA VI será la mejor experiencia de entretenimiento de toda la historia, pero prometió que lo ofrecerán a un precio justo. “Los consumidores pagan por el valor que les aportamos, y nuestro trabajo consiste en cobrarles muchísimo menos por ese valor”, dijo.

Estas declaraciones deberían tranquilizar a los jugadores, pero aun así existen muchas dudas sobre el tema. Omar Dessouky, analista de Bank of America, aseguró que la nueva entrega de la serie debería costar $80 USD, lo que, en última instancia, sería beneficioso para el resto de la industria de los videojuegos.

Pero dinos, ¿cuándo crees que comenzarán las preventas? ¿Cuánto estarías dispuesto a pagar por el título de mundo abierto? Déjanos leerte en los comentarios.

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