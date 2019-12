Director de Riot Games habla sobre la posibilidad de hacer un MMO

En los últimos meses, Riot Games reveló que está trabajando en varios proyectos que van desde FPS competitivos, juegos de peleas y RPG por turnos. Es por esto que muchos se preguntan si en algún momento veremos el mundo de Runeterra en un MMO e incluso circularon rumores al respecto. Es por esto que el director de Riot Games decidió hablar al respecto.

En una plática con Travis Gafford, Marc Merrill, director general de Riot Games, confesó que le encantaría hacer un MMO y que le gusta escuchar propuestas de fans. Dicho, señaló que no es algo que la comunidad de League of Legends deba esperar que se haga realidad pronto.

“Creemos que es genial que los jugadores nos digan, ‘Riot, por favor hagan X cosas’, porque ¿por qué no? Me encantaría hacer un MMO, pero para manejar expectativas, si es que fuéramos a hacer algo así, no sería en ningún momento cercano”, señaló.

Más adelante, Merrill señaló que desarrollar un MMO es algo realmente complicado y hacer un nuevo juego no es algo que Riot Games se tome a la ligera. Es por esto que se antoja difícil que la compañía lance título de este género próximamente.

“Esas cosas son muy difíciles de hacer y cualquiera que haya construido un MMO merece una medalla. Es como hacer un cohete. Es tanto trabajo, es tan difícil, y realmente intentaríamos hacerle justicia y eso no es fácil”, mencionó.

Como puedes ver, las declaraciones de Merrill son claras. Si bien al estudio le encantaría hacer un MMO, la realidad es que le parece algo muy complicado. Así pues, lo más posible es que tarde mucho tiempo en llegar o que simplemente nunca se haga realidad. Ya veremos qué es lo que sucede.

