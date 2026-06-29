XBOX está cambiando y tal como lo anticipó Asha Sharma y su nuevo equipo, es necesario hacer cambios importantes y fuertes para reactivar el negocio. Una de las expectativas es lo que sucederá con XBOX Game Pass y un cambio notable podría suceder pronto.

Un reporte reveló que los tratos y pláticas que se desarrollaban con terceros se suspendieron sin previo aviso.

El servicio de Microsoft gasta mucho dinero para poner títulos third-party en su catálogo, pero eso podría modificarse pues se habla, incluso, de un reinicio.

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XBOX suspendió acuerdos con terceros para Game Pass

De acuerdo con un reporte de DayOne, el director de Arrowhead Studios, Shams Jorjani, y Fernando Rizo de Kaboodle Games, revelaron en el podcast The Business of Video Games que Microsoft suspendió los acuerdos y pláticas con terceros para XBOX Game Pass.

Según los creativos y directivos, esta información se compartió entre la comunidad de desarrolladores durante una reciente feria de videojuegos en Florencia, Italia.

Al respecto, mencionó que XBOX retiró de forma abrupta los tratos que estaban en fase de negociación para la llegada de juegos third-party a Game Pass.

Asimismo, colegas informaron que los acuerdos que estaban por cerrarse se suspendieron y no hay certidumbre sobre su estado y si se harán realidad o no.

La percepción de editores y desarrolladores es que todos los tratos con terceros están suspendidos.

Microsoft prepararía un reinicio de XBOX Game Pass con un nuevo modelo de negocio

Por otra parte, los desarrolladores mencionaron que durante su reciente reunión con otros colegas, se dijo que Microsoft prepara un reinicio del modelo de negocio de XBOX Game Pass.

Lo anterior tendría que ver con los cambios que implementará XBOX bajo el mando de Asha Sharma para resolver el grave problema financiero de la marca.

Se estima, según reportes, que XBOX gasta más de $1000 millones de dólares al año para tener juegos rhid-party en XBOX Game Pass. Algunos de sus acuerdos incluirían pagos por adelantado a fin de compensar pérdidas por ventas, Otros estarían relacionados con desempeño en horas de juego.

Tras tomar el cargo de jefa del negocio de videojuegos de Microsoft, Asha Sharma propuso una reducción de precio de XBOX Game Pass pues el aumento en la era de Phil Spencer alejó a millones de suscriptores. Asimismo, propuso nuevos niveles para que sea un servicio con más vías de acceso para los jugadores.

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