LCG asegura que no repetirá los errores de Telltale Games

Aunque el cierre de Telltale Games sorprendió a la industria y fue uno de los eventos más tristes en años recientes, sobre todo por la popularidad que alcanzó la compañía, una iniciativa aseguró el resurgimiento desde las cenizas y aunque propiamente no se trata de lo mismo, se puede decir que LCG Entertainment es la nueva cara del equipo que participó en aventuras como The Walking Dead y The Wolf Among Us. Precisamente, esta nueva compañía que ahora tiene algunas de las IP y proyectos de Telltale, aseguró que harán las cosas diferentes.

La caída de Telltale Games estuvo marcada por problemas financieros y un entorno laboral que daba cuenta de incertidumbre, hostilidad y explotación laboral, sin embargo, ahora que todo está en manos de LCG Entertainment parece que la historia no se repetirá. Durante una entrevista con IGN, Jaimie Ottilie, director general de LCG, habló sobre la expectativa y opiniones que hay en torno a la decisión de la compañía de hacerse con creativos y proyectos de Telltale. En ese sentido, el directivo aseguró que no se trata de una acción oportunista: "estamos frustrados por las personas que han sugerido que esto es oportunista o simplemente una toma de dinero para el catálogo de juegos sin siquiera darnos una oportunidad. Todos nos metimos en esto con la intención de respaldar a la compañía y continuar el legado de esas historias que la gente quiere jugar. Sin embargo, se espera lo mejor y realmente todo lo que podemos hacer es bajar la cabeza y concentrarnos en hacer un gran contenido digno del nombre de Telltale".

Por otra parte, Ottilie señaló que uno de los cambios positivos que se están viviendo en esta etapa es la implementación de una cultura laboral diferente a la que en tuvo Telltale en su peor etapa: "estamos adoptando un enfoque de crecimiento medido y metódico para garantizar que podamos proporcionar un entorno de trabajo estable y sin explotación laboral. Estamos incorporando esto a nuestra cultura desde el principio".

El entusiasmo por lo que supone ser el resurgimiento de Telltale Games se elevó tras la confirmación de que The Wolf Among Us 2 sigue en desarrollo luego de que se pensara cancelado tras el cierre de Telltale Games.

