XBOX Game Pass reforzará una vez más su ya atractivo catálogo de juegos con lanzamientos de día 1 y otras novedades muy interesantes que están a la vuelta de la esquina. Microsoft reveló esta mañana los títulos que añadirá a su servicio de suscripción para consolas y PC durante la segunda mitad de agosto y principios de septiembre.

Hay varios juegos que te harán conservar o renovar tu suscripción, como la nueva entrega de una popular franquicia, un soulslike inspirado en los mejores títulos del género y una genial alineación de títulos independientes que podrás disfrutar sin costo adicional en XBOX Series X|S y PC.

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Resonance: A Plague Tale Legacy y más juegazos están en camino a XBOX Game Pass

XBOX Game Pass y PC Game Pass se han consolidado como los mejores servicios de videojuegos por un simple motivo: los estrenos de día 1. La posibilidad de disfrutar esperados títulos por una fracción de su precio es muy llamativa, así que XBOX ofrecerá aún más lanzamientos de este tipo.

Muy pronto, tu suscripción te permitirá disfrutar Resonance: A Plague Tale Legacy, el nuevo título de Asobo Studio que expandirá su exitosa franquicia de acción y aventuras. Debutará directamente en XBOX Game Pass, así que estará disponible para usuarios del plan Ultimate y PC Game Pass.

Otro lanzamiento bastante atractivo es Vapor World: Over the Mind, un soulslike de ALIVE Inc. que está inspirado en juegos como Lies of P y los títulos de FromSoftware. Debutará como estreno de día 1 al igual que Blood Dungeon, el nuevo plataformero 2D de los creadores de Nidhogg.

Si eres usuario de XBOX Game Pass Ultimate, te alegrará saber que en las próximas semanas tendrás acceso a más juegos, como BlazBlue Entropy Effect X, Starsand Island y Aerial_Knight’s DropShot, Young Suns y más. Abajo está la lista completa de los nuevos títulos que llegarán pronto al servicio:

XBOX Game Pass recibirá atractivos juegos de día 1 y una genial selección de títulos indie en agosto de 2026

Ultimate:

Vapor World: Over the Mind (19 de agosto)

Blood Dungeon (25 de agosto)

Resonance: A Plague Tale Legacy (27 de agosto)

Premium:

Egging On (18 de agosto)

BlazBlue Entropy Effect X (19 de agosto)

Relooted (19 de agosto)

Starsand Island (20 de agosto)

Aerial_Knight’s DropShot (25 de agosto)

Young Suns (31 de agosto)

Shelldiver (1 de septiembre)

¿Qué ofrecen los nuevos juegos de XBOX Game Pass y PC Game Pass?

Sin duda, Resonance: A Plague Tale Legacy es el lanzamiento más destacado de agosto. Es una precuela de A Plague Tale: Requiem y narrá la historia de Sophia, quien viajará a una misteriosa isla para descubrir los secretos de su pasado. El título conserva las mecánicas de sus predecesores, así que es una experiencia llena de exploración, combates y puzzles.

Por su lado, Vapor World: Over the Mind destaca por su propuesta soulslike 2D y su mundo dibujado a mano. Sigue la aventura de un niño sin memoria que quedó atrapado en un sueño oscuro, donde deberá enfrentarse a sus peores pesadillas.

Blood Dungeon, el nuevo juego de Messhof, es un roguelite de acción y plataformas 2D donde deberás acabar con hordas de criaturas mientras recolectas recursos para aumentar el poder de tus personajes. BlazBlue Entropy Effect X también es un roguelite 2D, pero ambientado en el universo de la popular franquicia de peleas.

Vapor World: Over the Mind es uno de los lanzamientos más destacados de agosto para XBOX Game Pass

A partir de hoy, puedes jugar Egging On, un plataformero 3D donde las físicas son muy importantes. El protagonista es un singular huevo que es demasiado frágil, así que deberás ser sumamente cuidadoso al momento de que intentes escapar de una granja.

Relooted, es una aventura de atracos con estética futurista, mientras que Starsand Island es un simulador de vida y granja que te llevará a una isla paradisíaca. Aerial_Knight’s DropShot es un frenético FPS lleno de acción y Young Suns es un simulador de vida con temática espacial. Por último, Shelldiver es un juego incremental donde conocerás la aventura de una tortuga en el océano.

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con XBOX Game Pass.

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