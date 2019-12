Anuncian la fundación de la Global Esports Federation con Tencent como socio

Los esports han batallado para ser considerados como parte de competencias serias. Sin embargo, poco a poco han recibido más atención y comienzan a verse como algo más formal. Los esfuerzos por promoverlos han sido múltiples en la última década y el más reciente y quizá uno de los más importantes acaba de ocurrir, pues fue fundado un organismo global con Tencent como socio.

Recientemente se anunció la creación de la Global Esports Federation (Federación Global de Esports) con sede en Singapur. La persona al cargo de esta fundación es Chris Chan, del Consejo Olímpico Nacional de Singapur, y Edward Cheng, vicepresidente de Tencent, será uno de sus vicepresidentes.

Esta organización, según informa The Esports Observer, tendrá otros miembros importantes como vicepresidentes: Wei Jizhong (antiguo secretario general del Comité Olímpico Chino), Charmaine Crooks (exolímpico) y Cheng Wu (vicepresidente de Tencent Holdings). Además, la junta de la federación contará con otras personalidades y se espera que se sumen otras más adelante, ya que actualmente la federación invita a más organizaciones a formar parte de este movimiento.

Tencent será un miembro importante, pues se reveló que esta compañía será el socio global de la federación. En el evento de anuncio estuvieron presentes muchos encargados, entre los que destacaron Chan y Cheng.

Asimismo, la junta de la federación aprobó la creación de una celebración anual de esports llamada “Annual Global Esports Games” (Juegos Esports Globales Anuales). En este evento participarán equipos de diferentes naciones.

“Con nuestro esfuerzo colectivo, creo que los esports desatarán las posibilidades ilimitadas de los deportes en la Era Digital. En el camino a edificar una comunidad con un compartido futuro para la humanidad, los esports brillarán”, mencionó Edward Cheng, vicepresidente de Tencent y la Global Esports Federation, organización que busca ayudará a “dar forma al futuro de los esports”.

The signing of the agreement with Tencent was conducted by Mr Chris Chan, President of the Global Esports Federation, and Mr Edward Cheng, Vice President of Tencent, who will also serve as a Vice President of the GEF. pic.twitter.com/CzPNXOG4WF