2026 también es un año con terribles noticias para la industria de los videojuegos pues los despidos, cierres y cancelaciones continúan. Esta vez, los reportes apuntan hacia los creadores de Life is Strange, DON’T NOD, pues su situación es crítica.

De acuerdo con información reciente, el estado financiero del estudio se encuentra en condiciones de riesgo y este año podría quedarse sin fondos para operar.

Aunque se piensa que la relación con Tencent, socio del desarrollador de videojuegos, sirve de algo en este momento, la realidad dice lo contrario.

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DON’T NOD, creadores de Life is Strange, podrían ir a la quiebra este año

De acuerdo con el reciente reporte financiero del estudio francés DON’T NOD, la situación financiera está en niveles críticos y la operación se encuentra en riesgo.

Según lo informa el estudio, sus reservas de dinero se agotarán en noviembre próximo y no hay certidumbre sobre lo que pasará después de ese mes.

Como muchas empresas de videojuegos, DON’T NOD requiere inversión para trabajar en sus proyectos y tener un ciclo sano a nivel de desarrollo y financiero.

Sin embargo, en este caso no hay seguridad sobre su futuro, ni siquiera con la relación que existe entre la compañía francesa y Tencent, el gigante chino de telecomunicaciones.

Al respecto, se menciona que Tencent manifestó a DON’T NOD que no tiene intenciones de invertir en nuevos proyectos por el momento. La compañía china tiene 42% del estudio, pero no desea hacer más operaciones financieras por ahora, lo cual pone al equipo creativo en una posición preocupante.

Don't Nod, developer of games like Life is Strange and Vampyr, will see its cash reserves depleted by November, as Tencent has no intention of further investment



➡️ https://t.co/am4oV7nvWV pic.twitter.com/n5F5fPHCLK — Shinobi602 (@shinobi602) June 15, 2026

¿Qué juegos ha desarrollado DON’T NOD y por qué es un estudio con muchos reconocimientos?

DON’T NOD es uno de los estudios especializados en experiencias narrativas con mayor reconocimiento en la industria de los videojuegos.

Se fundó en París, Francia, en 2008 y cuenta con los siguientes videojuegos en su historial:

Remember Me (2013)

Life is Strange (2015)

Vampyr (2018)

The Awesome Adventures of Captain Spirit (2018)

Life is Strange 2 (2018-2019)

Tell Me Why (2020)

Twin Mirror (2020)

Life is Strange Remastered Collection (2022)

Harmony: The Fall of Reverie (2023)

Jusant (2023)

Banishers: Ghosts of New Eden (2024)

Lost Records: Bloom & Rage (2025)

Aphelion (2026)

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