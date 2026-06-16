Los juegos de terror se siguen diversificando siempre en busca de algo novedoso, pero FERALPALS busca destacar con una propuesta diferente.

Este nuevo título independiente combina horror psicológico, exploración y una narrativa cargada de misterio para llevar a los jugadores a un inquietante mundo poshumano donde las mascotas son las únicas supervivientes de la Tierra.

Desarrollado por un creador independiente y publicado por Ytopia, FERALPALS presenta una premisa poco habitual dentro del género de terror. En lugar de centrarse únicamente en persecuciones o sustos repentinos, el juego invita a los usuarios a descubrir qué ocurrió con la humanidad y por qué unas criaturas conocidas como Friendly Pals heredaron el planeta.

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¿De qué trata FERALPALS?

La historia de FERALPALS se desarrolla en un futuro lejano donde los seres humanos desaparecieron tras la propagación de un misterioso patógeno relacionado con los Friendly Pals, animales modificados genéticamente que originalmente fueron creados para servir a la humanidad.

Con sus creadores desaparecidos, estas criaturas tratan de reconstruir la civilización utilizando fragmentos de conocimientos, tradiciones y costumbres que ya no comprenden completamente.

El resultado es una sociedad extraña y fascinante donde las mascotas inteligentes imitan instituciones humanas mientras intentan encontrar sentido a un legado que nunca fue para ellas. Durante la aventura, los jugadores explorarán ciudades abandonadas, descubrirán documentos olvidados y conocerán personajes que ofrecen diferentes perspectivas sobre el fin de la humanidad.

Un juego de terror con mascotas diferente a los demás

Mientras que otros títulos suelen enfocarse en monstruos agresivos y secuencias de escape, FERALPALS apuesta por el terror atmosférico y la construcción de mundo. La experiencia busca generar inquietud a través de la exploración y el descubrimiento gradual de una verdad que permanece oculta entre las ruinas de la civilización humana.

La propuesta gira alrededor de una pregunta tan sencilla como perturbadora: ¿qué sucedería si las mascotas fueran las únicas criaturas que quedaran en el planeta después de la extinción de la humanidad? Esa idea sirve como eje central de una historia llena de secretos, tensión psicológica y revelaciones inesperadas.

Cómo jugar la demo de FERALPALS

Los jugadores interesados en probar FERALPALS ya pueden descargar la demo gratuita a través de Steam. Esta versión permite conocer los primeros momentos de la historia y ofrece una muestra de la atmósfera, los personajes y los misterios que formarán parte de la experiencia completa cuando el juego llegue oficialmente al mercado.

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