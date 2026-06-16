Ah, las ofertas, ¿qué haríamos los gamers sin ellas? Es en estos periodos especiales de venta que podemos conseguir grandes videojuegos y esta vez no es la excepción con 2 de los mejores indies de la historia que tienen un precio ridículo.

Devolver Digital lo hizo de nuevo y en este momento tiene todo su catálogo en Steam con descuento y sus precios son los más vergonzosos en la industria.

Sin embargo, hay niveles y un par de títulos tienen un precio muy bajo, así que no hay razón para que no los añadas a tu biblioteca.

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Hotline Miami, una franquicia que se volvió de culto

Las 2 entregas de Hotline Miami tienen descuento y juntos cuestan menos de $40 pesos en Steam

Devolver Digital tiene una venta especial de editor en Steam. Desde hoy y hasta el próximo 25 de junio, todo su catálogo tiene atractivos descuentos con precios que rayan en lo ridículo.

Tras revisar las ofertas, llamó nuestra atención que 2 juegazos están al alcance de cualquier bolsillo en este momento.

Se trata de las 2 entregas de Hotline Miami, la franquicia de culto desarrollada por Dennaton Games, la cual destaca por su propuesta de juego, su violencia, diseño de arte y por tener una de las mejores bandas sonoras en la historia de la industria.

Durante la venta especial del editor de Devolver Digital, Hotline Miami tiene 90% de descuento y su precio en este momento es de $12.39 pesos.

Por su parte, Hotline Miami 2: Wrong Number tiene 85% de descuento y su precio es de $26.84 pesos. Esto significa que si compras los 2 juegos te costarán $39.23 pesos. Sí, la referencia al refresco aplica porque la bebida más popular del mercado en su versión de 3 litros cuesta más de $40 pesos.

Just ridiculously all-time low prices on some of our greatest games.



Shamefully cheap.



💸 https://t.co/0CIwgEotAr pic.twitter.com/Lt8kcUIifo — Devolver Digital (@devolverdigital) June 14, 2026

¿Qué es Hotline Miami y por qué se volvió de culto?

Hotline Miami es un videojuego de acción desarrollado por Dennaton Games y publicado por Devolver Digital.

Se lanzó en 2012 y se convirtió rápidamente en una obra de culto gracias a su frenético ritmo de juego, su elevada dificultad y su distintiva estética inspirada en la cultura pop y el crimen de los años 80.

Los jugadores controlan a un misterioso personaje que recibe llamadas telefónicas con instrucciones para llevar a cabo violentas misiones contra organizaciones criminales.

Más allá de su jugabilidad basada en reflejos rápidos y enfrentamientos letales, Hotline Miami destaca por su narrativa enigmática y psicológica, que aborda temas como la violencia, la identidad y la percepción de la realidad.

Su banda sonora estilo synthwave y su diseño visual cargado de colores neón ayudaron a consolidar una identidad única que influyó en numerosos títulos independientes posteriores.

Con el paso de los años, la franquicia se mantiene como una de las más reconocidas dentro de la escena indie gracias a su propuesta innovadora y su fuerte impacto cultural en la industria de los videojuegos.

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