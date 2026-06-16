En medio de todos los reportes alarmantes sobre el futuro de XBOX, Microsoft confirmó las novedades que vienen en camino a XBOX Game Pass, su popular servicio de suscripción que se ha posicionado como una de las opciones favoritas de muchos para disfrutar videojuegos.

La compañía aprovechará la fiebre mundialista y el renombre de Activision para sorprender a los usuarios de la plataforma durante la segunda mitad de junio. Además de juegos deportivos y shooters, también habrá unos cuantos juegos independientes que le darán variedad al catálogo del servicio.

Desafortunadamente, no todas son buenas noticias. Como es usual, XBOX Game Pass y PC Game Pass también perderán unos cuantos juegos muy pronto. En esta ocasión, 8 títulos los que tienen los días contados, así que los suscriptores deben disfrutarlos antes de que sea demasiado tarde.

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EA Sports FC 26 y más atractivos juegos llegarán a XBOX Game Pass

A partir de hoy, los usuarios de XBOX Game Pass y PC Game Pass pueden disfrutar un nuevo lanzamiento de día 1. Se trata de Junkster, un juego creado por Stormcloud Games que es ideal para quienes aman los plataformeros en 3D.

Esta semana, los servicios también recibirán uno de sus estrenos más destacados del mes. Nos referimos a EA Sports FC 26, título de Electronic Arts que encaja a la perfección con el ambiente mundialista que están disfrutando los fanáticos del futbol.

Activision también tendrá un par de lanzamientos importantes para la plataforma. El primero de ellos es Call of Duty: Vanguard, entrega de Sledgehammer Games que lleva la acción icónica de la franquicia de nuevo a la Segunda Guerra Mundial.

Los apasionados del skateboarding podrán divertirse con Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4, remakes que tuvieron una excelente recepción. Por si fuera poco, XBOX Game Passs también recibirá el RPG Winds of Arcana: Ruination y RV There Yet?, una aventura cooperativa donde las físicas son el factor principal de la diversión. Abajo está la lista con todos los juegos confirmados para el servicio:

Las novedades de finales de junio y principios de julio para el servicio de XBOX

Ultimate:

Junkster (16 de junio)

EA Sports FC 26 (18 de junio)

Premium:

Call of Duty: Vanguard (17 de junio)

Abyssus (25 de junio)

RV There Yet? (30 de junio)

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 (2 de julio)

Winds of Arcana: Ruination (6 de julio)

¿Qué juegos desaparecerán del servicio a finales de mes?

Una de las grandes desventajas de los servicios de suscripción es la caducidad de su contenido. Mes con mes, XBOX Game Pass pierde juegos de su catálogo y, por supuesto, junio no será una excepción. Microsoft confirmó que 8 juegos tienen los días contados y desaparecerán en unas semanas.

La lista incluye aclamados juegos como PAYDAY 2, así como varias entregas de Tomb Raider, incluyendo Rise of Tomb Raider. El servicio también se quedará sin importantes juegos independientes, como Slay the Spire y Unpacking. Abajo está la lista completa de juegos que abandonarán XBOX Game Pass y PC Game Pass el próximo 30 de junio.

XBOX Game Pass perderá juegos de renombre a finales de junio

Mecha Break

PAYDAY 2

Rise of Tomb Raider

Tomb Raider

Slay the Spire

Ultimate Chicken Horse

Volcano Princess

Unpacking

En esta página encontrarás todas las noticias relacionadas con Xbox Game Pass.

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