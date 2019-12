Llegó el momento de asaltar el casino de Handsome Jack en Borderlands 3

Por si la locura de Borderlands 3 ya no es suficiente para ti, es momento de que te prepares para volver a la acción pues Moxxi está reclutando jugadores para formar un equipo que se encargará de dar un gran golpe en el casino espacial abandonado de Handsome Jack.

Tal como Gearbox lo prometió, a partir de hoy está disponible en Borderlands 3 Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot, el primer DLC que juega el papel de campaña complementaria y que llevará a los jugadores a un lugar muy interesante para explorar. Como te lo mencionamos, en esta primera aventura adicional para Borderlands 3, Moxxi ha planeado un asalto al casino de Handsome Jack, el cual, como puedes esperar, rebosó de lujos y excesos mientras él vivió pero una vez que murió quedó abandonado.

Sin embargo, parte de esos lujos y tesoros siguen ahí y ese será el objetivo del equipo que participará en Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot, aunque no será fácil pues fuerzas de seguridad de Hyperion y de enemigos estarán esperando para evitar que te lleves el botín, el cual consta de eridio, dinero y contenido legendario.

Ahora bien, Moxxi’s Heist of the Handsome Jackpot no estará abierto a todos los jugadores, pues para participar en el golpe al casino será necesario que hayas avanzado en la historia hasta tener acceso a Sanctuary III.

Borderlands 3 está disponible en PS4, Xbox One y PC. En este enlace encontrarás toda la información relacionada con el exitoso título de Gearbox Software.

