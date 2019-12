Tencent ya lanzó su plataforma de juego en la nube, Tencent START

Aunque muchos no alcancen a divisarlo, el juego en la nube es muy prometedor y muchas compañías han comenzado a incursionar en él con el fin de explorar su potencial y desarrollarlo en el futuro. Una de estas empresas es la gigante Tencent, que recientemente lanzó su plataforma, en la cual ya está disponible Fortnite.

Por medio de Twitter, el analista de la industria Daniel Ahmad informó que hace un par de semanas entró en operación la plataforma Tencent START, que está integrado a la plataforma de distribución en PC WeGame, también de la compañía y que competirá contra otros servicios como Google STADIA.

El catálogo de esta plataforma, que inició con Blade and Soul, actualmente es muy llamativo, en especial porque cuenta con el apoyo del juego más popular de Epic Games, Fortnite, que recientemente se agregó al periodo de prueba del servicio, junto con NBA2K Online 2 y Path of Exile.

Tencent START no está disponible para todo el mundo; de hecho, sólo está disponible en unas cuantas ciudades: Beijing, Shanghai, Guangdong, Jiangsu, Tianjin, Hebei y Anhui. Todas las personas que quieran probar este servicio deberán tener una conexión de 20 mbps o mejor.

Tencent has updated its START cloud gaming service in China to add Fortnite, Path of Exile and NBA2K Online 2 to the list of PC games in the current beta/test.



Players from Beijing, Shanghai, Guangdong, Jiangsu, Tianjin, Hebei and Anhui can sign up for the trial. pic.twitter.com/xM3NiHtpqY