Emociónate con este genial trailer de LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Star Wars: The Rise of Skywalker, la más reciente película de la franquicia, ya está disponible a nivel mundial. TT Games aprovechó esta importante fecha para revelar un vistazo más a LEGO: Star Wars The Skywalker Saga, título que debutará el próximo año.

Esta nueva entrega fue revelada en junio de este año. Su mayor atractivo es que abarcará la totalidad de la saga principal, así que tendrá contenido de 9 películas, incluyendo por supuesto Star Wars: The Rise of Skywalker.

El trailer en cuestión nos muestra diversas escenas que emocionarán a los fans de la franquicia. En algunas de ellas vemos a villanos como Boba Fett, Darth Maul y Darth Vader. Asimismo, hay escenas que muestran a Leia, Luke, Kylo Ren y Rey.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga todavía no tiene fecha de lanzamiento, pero llegará el próximo año a PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox y PC. Abajo te dejo su nuevo trailer:

Esta entrega promete conservar el humor característico de los títulos de LEGO, pero incorporará nuevas características de juego que se detallarán posteriormente. Además, sabemos que el título contará con cientos de personajes jugables y naves.

“Por primera vez en la historia de la serie, los jugadores pueden comenzar el juego en cualquier momento de la línea temporal de Star Wars; los fans pueden entrar en acción con Star Wars: The Phantom Menace, comenzar la trilogía original con Star Wars: A New Hope, o ir directamente a Star Wars: The Rise of Skywalker", dice su descripción.

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga está en desarrollo para PlayStation 4, Nintendo Switch, Xbox y PC. ¿Quieres saber más sobre él? Entonces haz clic aquí.