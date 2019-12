Ya iniciaron las celebraciones navideñas en Monster Hunter World

Capcom preparó algo especial para festejar la temporada navideña en Monster Hunter World. Como parte de sus planes, la compañía dio inicio al Holiday Joy Fest, evento que llegó con muchas novedades temáticas. Además, Winter Star Fest está de regreso este año.

Es importante aclarar que el Winter Star Fest está disponible en todas las plataformas, mientras que el Holiday Joy Fest llegó por ahora a PlayStation 4 y Xbox One. Ambas celebraciones ya están activas y concluirán hasta el 5 de enero.

Holiday Joy Fest incluye nuevas misiones de evento, donde podrás obtener materiales para fabricar increíbles artículos de temporada para tu cazador y tu acompañante. Asimismo, verás decoración especial e incluso podrás participar en batallas de nieve.

Encontrarás asimismo contenido con temática oriental, incluyendo el set Feng Huo α+. Por su parte, el Winter Star Fest regresa con varios sets de armaduras invernales, un poderoso martillo y un atuendo de muñeco de nieve para tu Palico.

'Tis the season for hunting, crafting, dancing and throwing Snowballs! ⛄



Holiday Joy Fest 🏮 is now live in #Iceborne (PS4 / Xbox One) and Winter Star Fest ⛄returns on all platforms. Dec 20 ~ Jan 5 pic.twitter.com/XpOMCtDNXX