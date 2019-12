Así puedes conseguir una copia gratuita de APE OUT para PC

La época de fin de año no solo es el momento ideal para acabar esos títulos que dejaste pendientes, pues también es una oportunidad para conocer nuevas experiencias de juego. Una buena forma de hacerlo es con los regalos que Epic Games preparó para los usuarios de su tienda.

La celebración navideña sigue a todo lo que da en la Epic Games Store, así que más juegos gratuitos vienen en camino. De hecho, ya puedes sumar otro título más a tu colección digital para PC sin costo alguno.

Se trata de APE OUT, un peculiar título de acción que debutó a principios de este año para Nintendo Switch y PC. En el juego controlarás a un gorila que acabará con humanos, superará diversos obstáculos y hará todo lo posible para ser libre.

Si quieres darle un vistazo, únicamente debes ir a este enlace, hacer clic en el botón “Obtener” con tu cuenta abierta e iniciar el proceso de instalación. APE OUT estará disponible únicamente por 24 horas, así que podrás conseguirlo a más tardar mañana a las 10 AM, hora de la Ciudad de México.

Day 5: APE OUT



Find your rhythm in colorful chaos. Build up nearly unstoppable momentum and crush your captors to the tune of some frenetic jazz. #12DaysOfFreeGames



🎁5️⃣🎁 https://t.co/8JJi6mgI7O pic.twitter.com/64uomkqHIL