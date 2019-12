Llénate de espíritu navideño con este mod para Age of Empires II: DE

Con el frío que está haciendo el hemisferio norte y la música festiva a máximo volumen, es probable que sientas el espíritu navideño en la sangre y que quieras trasladarlo a tus juegos. Si es así, te alegrará saber que pronto podrás hacerlo en Age of Empires II: Definitive Edition gracias a un mod oficial.

Logitech G502 Hero ― disponible en Amazon México

Se trata de Winter Celebration 2019, un mod con el que Age of Empires II: Definitive Edition celebrará le época navideña. Como puedes imaginar, al instalarlo verás que los mapas del RTS se llenan de nieve, además de que cambian otros elementos visuales para darle un aspecto navideño. Por ejemplo, los arbustos lucen como regalos, mientras que las flechas adoptan el aspecto de carámbanos.

Con esto queda claro que Winter Celebration 2019 es un mod que tira la fidelidad histórica por la ventana para entregar una experiencia festiva y divertida a los fans. Puedes verlo en acción en el siguiente video:

¿Qué te pareció? ¿Te gustaría instalar Winter Celebration 2019 en Age of Empires II: Definitive Edition? Si respondiste afirmativamente, debes saber que está disponible para descarga gratuita desde el sistema de mods del RTS. Eso sí, debes saber que no estará disponible para siempre, puesto que desaparecerá cuando llegue la actualización de enero para Age of Empires II. Dicho esto, si lo descargas podrás conservarlo para siempre.

Age of Empires II: Definitive Edition está disponible para PC por medio de Steam y la tienda de Xbox. Puedes saber más sobre este RTS si haces clic aquí.