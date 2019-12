El 3DS recibirá una nueva exclusiva, ¡y será un survival horror!

Aunque el Nintendo 3DS es una consola portátil con mucho qué ofrecer, la realidad es que desde hace varios meses los desarrolladores han concentrado sus esfuerzos en el Nintendo Switch y es difícil culparlos. Dicho esto, hay quienes aún creen en la portátil y como prueba tenemos que esta semana llegará un nuevo survival horror exclusivo para esta consola.

Se trata de SIlver Falls – 3 Down Stars, un nuevo desarrollado por Sungrand Studios y el cual está inspirado en clásicos survival horror de la década de los 90 como Silent Hill y Resident Evil. En él visitarás una ciudad tranquila que está en la cima de una montaña, en la cual cayeron 3 misteriosos objetos del cielo. Lo anterior provoca que la vida salvaje mutara tras ser afectada por la radiación e hizo que la mayoría de sus habitantes quedaran congelados. Sólo 3 personas no fueron afectadas por esta situación y las controlarás para ayudarlas a descubrir el misterio detrás de esta situación y ponerle solución.

Al estar basado en survival horror de los 90, Silver Falls – 3 Down Stars contará con mecánicas de juego muy similares. Así pues, debes esperar un juego con mucha exploración, puzzles y en el cual cualquier combate tiene el potencial de ser fatal. Asimismo, debes saber que las municiones y los objetos de recuperación sólo se encuentran en cantidades limitadas, así que deberás saber manejar tu inventario.

Puedes checarlo en acción a continuación:

Si Silver Falls – 3 Down Stars te llamó la atención debes saber que estará disponible en la eShop americana de Nintendo 3DS a partir del 26 de diciembre. Cabe mencionar que Sungrand Studios le confirmó a Nintendo Life que en los próximos meses lanzarán otro par de exclusivas para Nintendo 3DS, las cuales formarán parte de Silver Falls. Cabe mencionar que 3 Down Stairs sólo funcionará en el New Nintendo 3DS, mientras que sus secuelas serán compatibles con todos los modelos de la consola.

Y tú, ¿imaginaste que el 3DS recibiría otra exclusiva esta semana? ¿Te llama la atención lo que Sungrand Studios está haciendo con Silver Falls?

