En su reciente evento, XBOX anunció que Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution serán juegos exclusivos del ecosistema de Microsoft.

En el caso de las consolas, solo estarán disponibles en XBOX Series X/S y no saldrán en PS5. La decisión fue polémica pues hace unos meses la marca tenía una estrategia multiplataforma.

¿Vendrán más exclusivos o solo están experimentando? Recientemente, la jefa del negocio de videojuegos de Microsoft, Asha Sharma, reveló los planes respecto a este tema que divide opiniones en la comunidad.

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Asha Sharma apuesta por más exclusivos para XBOX, pero antes debe cumplirse un requisito

Durante una entrevista con Fortune, Asha Sharma, directora del negocio de videojuegos de Microsoft, habló sobre la reciente decisión de hacer 2 juegos exclusivos para XBOX.

Al respecto, la ejecutiva reconoció que se trata de una decisión difícil pues el mercado tiene mayor diversidad y modelos de negocio en comparación con lo que sucedía hace décadas donde lo exclusivo era punta de lanza en un concepto de venta.

Asha Sharma mencionó que el deseo de XBOX es llegar al mayor número de jugadores y en ese sentido aplicaría una estrategia multiplataforma. Sin embargo, también quieren fortalecer el vínculo con los fans de la marca y para eso necesitan contenido que solo esté disponible en sus consolas y servicios.

Asimismo, reveló que su intención es que haya más exclusividades, pero por el momento experimentarán con el desempeño comercial de Gears of War: E-Day y Clockwork Revolution:

“Somos el segundo editor a nivel mundial, y cuando logras eso quieres que tus juegos estén en todas partes. Eres más fuerte cuando el mundo juega contigo.

Al mismo tiempo, nos estamos convirtiendo cada vez más en una plataforma, y es difícil encontrar ejemplos de plataformas por ahí que no tengan servicios y contenido exclusivos, así que es un reto para nosotros.

Nuestro negocio no está particularmente saludable, como notaste, y por eso empezamos introduciendo 1 o 2 exclusivos emblemáticos, y a medida que el negocio sea saludable, buscaremos lanzar más“.

Xbox will "look to try and do more" exclusives in the future if/when the business gets healthier, says CEO Asha Sharma:



"Look, I think that we are the number 2 publisher in the world, and when you do that you want your games to be everywhere. You're stronger when the world plays… pic.twitter.com/HDx7fEP5du — Shinobi602 (@shinobi602) June 9, 2026

XBOX revisará cada lanzamiento para definir si es exclusivo o multiplataforma

Tras el regreso de las exclusivas, Matt Booty, jefe de contenido de XBOX, reveló lo que sucederá con esta situación.

De acuerdo con el directivo, se analizará caso por caso para definir si un juego tiene potencial para tener éxito como multiplataforma o si sirve más para impulsar la identidad de XBOX como marca en cuanto a su oferta de gaming.

Ambos directivos dejan ver en sus respectivas declaraciones que no se trata de una decisión radical y por el momento habrá juegos, incluyendo algunos emblemáticos, que sí saldrán en PlayStation.

Al final, todo dependerá del estado del negocio de XBOX y lo que muestren los informes financieros.

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