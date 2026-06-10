¿La trilogía de Xenoblade Chronicles para Switch 2 vendrá en Game Key Card? Fans temen por la edición físicaPor Víctor Rosas el
La política de Nintendo en la actual generación no es del agrado de los jugadores que prefieren tener sus juegos en físico
Uno de los grandes anuncios del Nintendo Direct de hoy fue el relanzamiento de la trilogía de Xenoblade Chronicles para Switch 2.
Esto es una gran noticia, porque se mantiene la vigencia comercial de una de las grandes sagas JRPG de los últimos tiempos.
Otra es que tendrá versión física, algo importante pues muchos fans de este tipo de obras gustan de sus juegos en ese formato. Sin embargo, en el caso de la segunda consola híbrida de Nintendo siempre hay dudas por las infames Game Key Card y ya hay información al respecto.
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¿Las versiones físicas de Xenoblade Chronicles para Switch 2 serán Game Key Card?
Tras la presentación de la nueva versión de la trilogía de Xenoblade Chronicles para Switch 2 en el Nintendo Direct, surgió nueva información respecto a su edición física.
La preventa inició de inmediato en distintas tiendas en línea y ahí se reveló si cada tarjeta de datos tendrá el juego completo.
De acuerdo con información compartida por la celebridad de X “Wario64″, la tienda canadiense Video Games Plus muestra la portada oficial de cada entrega de Xenoblade Chronicles para Switch 2 y en ella se confirma que no se trata de una Game-Key Card. Cada tarjeta tiene el juego completo.
En términos específicos, la portada informa al jugador que se incluye la versión original de cada juego, misma que debutó en Switch, y se incluye el archivo de actualización con las mejoras y el nuevo contenido para Switch 2.
¿Qué mejoras tienen estas versiones?
De acuerdo con la información oficial, cada juego de la trilogía recibirá las siguientes mejoras y contenido si se actualiza a la versión de Switch 2:
Xenoblade Chronicles: Definitive Edition
- Un nuevo vehículo llamado Ether Jet para moverte más rápido
- Nuevas conversaciones
- Nuevos diseños de equipamiento
Xenoblade Chronicles 2
- Nuevas batallas controlando Blades
- Una Blade rara inédita
- Nueva misión “Blade Quest”
- Nuevos atuendos para Pyra y Mythra
Xenoblade Chronicles 3
- Retos por oleadas de enemigos
- Un nuevo héroe y misión exclusiva
- Escenas adicionales con nuevo doblaje
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