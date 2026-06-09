Hace un par de días se llevó a cabo el XBOX Games Showcase 2026, una presentación en la que Microsoft mostró avances de los títulos que llegarán próximamente a su consola y otras plataformas. Los fans nostálgicos están muy felices, pues tanto Halo: Campaign Evolved como Gears of War: E-Day hicieron acto de presencia. Y sí, ambos juegos traerán de regreso una función que, tristemente, se perdió con el paso de los años.

Tras el evento, salió a la luz mucha información sobre las nuevas entregas de las franquicias insignia de XBOX. Lo interesante es que los 2 juegos recuperarán el modo cooperativo en pantalla dividida, lo que significa que los jugadores podrán disfrutar estas propuestas en compañía de un amigo en el mismo sillón.

Pero eso no es todo, pues tanto la aventura del Master Chief como el viaje de Marcus Fenix tendrán otras modalidades multijugador que expandirán el abanico de posibilidades. A continuación, compartiremos todos los detalles.

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Halo: Campaign Evolved tendrá cross-play y multijugador local en pantalla dividida

Como su nombre indica, Halo: Campaign Evolved solamente es un remake de la campaña principal, aunque también incluye misiones inéditas y contenido totalmente nuevo. Esto significa que el modo multijugador competitivo brillará por su ausencia, una noticia que aún molesta a un sector de la comunidad.

Microsoft reveló previamente que el relanzamiento de la entrega original de 2001 tendría un modo cooperativo, y ahora por fin conocemos más detalles sobre lo que podemos esperar.

El 9 de junio, Halo Studios publicó un video corto en su canal de YouTube en el que detalla las características principales del componente multijugador. Lo primero que vale la pena destacar es que Halo: Campaign Evolved será compatible con el modo en pantalla dividida en consolas.

Halo: Campaign Evolved tendrá multijugador local con pantalla dividida y cross-play para el multiplayer online de 4 jugadores

De acuerdo con la información oficial, hasta 2 jugadores podrán jugar la campaña narrativa en el mismo sillón en XBOX Series X|S y PlayStation 5. Tristemente, y como ya es tradición, todo parece indicar que esta función brillará por su ausencia en el port para PC. Aun así, es bueno saber que la pantalla dividida está de vuelta.

Los desarrolladores también pensaron en una alternativa para aquellos que prefieren jugar en línea con sus amigos. Halo: Campaign Evolved admitirá sesiones online para hasta 4 jugadores, y lo mejor es que habrá cross-play. Esto significa que los fans podrán conectarse a la misma partida, independientemente de si juegan en XBOX, PS5 o PC.

Gears of War: E-Day tendrá multijugador local y online

Un caso similar se observa en Gears of War: E-Day, la más reciente entrega de la franquicia que, en realidad, se ambienta antes de los eventos del título original y funge como una precuela. The Coalition y Microsoft compartieron muchos detalles relacionados con el modo narrativo y el componente multiplayer.

El shooter en tercera persona tendrá modo multijugador en línea para hasta 4 jugadores, lo que significa que la campaña principal se podrá jugar de inicio a fin en compañía de hasta otros 3 amigos. La historia se diseñó de tal forma para que siempre haya 4 personajes en escena.

Aunque el Escuadrón Bravo estará conformado por un cuarteto, Gears of War: E-Day también tendrá multijugador local. Así es, hasta 2 jugadores podrán jugar en pantalla dividida, justo como sucede en las entregas originales de la franquicia y en el reciente remake del primer título que debutó el año pasado.

The Coalition también detalló los modos de juego que conformarán los apartados PvE de la experiencia. Los fanáticos pueden esperar que haya mucho contenido postlanzamiento, eventos y más.

Gears of War: E-Day tendrá una campaña cooperativa para 4 jugadores y modo local en pantalla dividida para 2 jugadores

Pero cuéntanos, ¿te alegra que ambos juegos tengan pantalla dividida? ¿Crees que más títulos deberían traer de regreso esa función? Déjanos leerte en los comentarios.

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