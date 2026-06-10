La comunidad de Destiny vive momentos de desconcierto. Hoy se estrenó la nueva, y última, expansión de Destiny 2 Monument of Triumph, la cual marca el final del juego.

Esta conclusión llegó antes de lo esperado pues los planes originales eran sacar más contenido, pero los resultados no son favorables y PlayStation tiene poca tolerancia con la compañía que compró por $3600 millones de dólares hace años.

Pese a ello, los jugadores cumplieron su amenaza de saturar los servidores el día del estreno y hoy el juego como servicio tienen números que de haber sido consistentes habrían abierto otros caminos.

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Fans de Destiny 2 saturan servidores del juego en protesta por las decisiones de Bungie y PlayStation

Tal como lo advirtieron hace unas semanas, los jugadores de Destiny 2 se dieron cita en el juego al mismo tiempo para saturar los servidores tras el lanzamiento de Monument of Triumph.

En cuanto finalizó el mantenimiento y se lanzó la expansión, más de 150 mil jugadores trataron de ingresar al mismo tiempo y esto resultó en la caída de los servidores.

En el momento de redactar esta nota, y de acuerdo con datos de SteamDB, Destiny 2 tiene 166,326 jugadores. Su pico máximo es de 167,032 usuarios en las últimas 24 horas.

Además de disfrutar la expansión, la reunión de la comunidad tiene 2 objetivos: protestar contra la decisión de Bungie y PlayStation de finalizar con la historia del juego actual y, por otra parte, rendir homenaje a una experiencia en línea que duró 9 años.

Aunque los servidores no cerrarán y Destiny 2 se mantendrá en activo, es un hecho que no habrá más expansiones, pero el problema es lo que sucederá en el futuro y eso tiene preocupados a sus fans.

Horas antes de que se lanzará la expansión, la cuenta oficial del juego en X compartió el siguiente mensaje en agradecimiento a los jugadores:

To the Destiny 2 community,



Thank you.



As artists, our goal has always been to create worlds filled with wonder, mystery, beauty, and adventure. But what brings those worlds to life is you. You take our designs, our napkin sketches, our "wouldn't it be cool if..." ideas and… pic.twitter.com/6wuYBGIXND — Destiny 2 Team (@Destiny2Team) June 8, 2026

¿Qué depara el futuro para Bungie y Destiny?

Para nadie es secreto que la compra de Bungie por parte de Sony no fue un éxito y el ciclo de Destiny 2 en manos de PlayStation ha sido de claroscuros en un momento en que la compañía japonesa exige metas ambiciosas en cuanto a ingresos y ganancias.

En mayo pasado, Bungie anunció el final de las actualizaciones de contenido de Destiny 2 y anunciaron que enfocarían sus esfuerzos en Marathon, su actual shooter de extracción.

Sin embargo, un reporte de Jason Schreier encendió las alarmas al revelar que la realidad de la compañía es que Destiny 3 no está en producción, las ideas de nuevos juegos que han planteado a Sony no fueron aprobados y prácticamente se jugarán su futuro con los resultados de Marathon.

La comunidad protestó de distintas formas pues quieren que la franquicia siga y desean que exista Destiny 3, sin embargo, no hay claridad respecto a lo que pasará con la compañía en los próximos meses.

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