Peng: DOTA tiene más por aprender que League of Legends

Aunque no existe como tal una rivalidad entre DOTA y League of Legends, no se puede negar que entre jugadores puede existir ese eterno debate sobre qué MOBA es mejor. Quizá, al tratarse de juegos con una fuerte escena competitiva, la mejor respuesta la podrían dar los profesionales y recientemente Yiliang Peng, jugador de League of Legends, habló al respecto.

Según un reporte de Dotesports, el profesional de Team Liquid Yiliang “Doublelift” Peng, quien se desempeña como carry en la escena competitiva del juego de Riot Games, habló sobre las diferencias que existen entre League of Legends y DOTA 2 desde la perspectiva de la jugabilidad. En ese sentido, Peng comenzó diciendo: "diría que DOTA tiene más por aprender que League of Legends cuando se trata de construir diversidad de grupos, de campeones y jugadas de mapas. Pero mecánicamente no, hay 0% de posibilidades de que DOTA tenga más límites de habilidad mecánica que League of Legends".

En ese sentido, el profesional de League of Legends señaló que el MOBA de Valve tiene una serie de limitaciones en términos de movimiento mecánico pese a la amplia disponibilidad que tiene de botones y acciones. De la misma forma, Peng destacó que el MOBA de Riot Games es más intenso en cuanto a acción y movimientos por el gran número de Campeones que se basan en disparos y habilidades.

No olvides visitar nuestro minisitio dedicado a los esports, donde encontrarás toda la información relacionada con la escena competitiva de videojuegos a nivel mundial.

Sigue aquí, en LEVEL UP.

Fuente