Estos 2 juegos de Pokémon debutaron por sorpresa en Facebook

La fiebre por Pokémon no para, pues después de todo es una de las franquicias más importantes y rentables en la industria del entretenimiento. Por tal motivo, hemos visto juegos de la serie tanto en consolas, dispositivos móviles y otro tipo de plataformas.

Ahora, los usuarios de Facebook pueden disfrutar 2 nuevos juegos de la saga. Nos referimos a Pokémon Tower Battle y Pokémon Medallion Battle, que ya están disponibles en la red social.

Se trata de la primera vez que The Pokémon Company desarrolla juegos concretamente para Facebook. Pokémon Tower Battle y Pokémon Medallion Battle forman parte de Instant Games, así que los usuarios los pueden encontrar en la sección de noticias o en el Messenger, ya sea desde una computadora o dispositivos móviles.

Es importante mencionar que los juegos no están disponibles por ahora en todas las regiones, pero se espera que lleguen a la mayoría de los países del mundo de forma paulatina. Tsunekazu Ishihara, director ejecutivo de The Pokémon Company, recalcó que estos lanzamientos permitirán que más personas conozcan la franquicia desde Facebook, lo que sin duda incrementará el número de fans de la saga.

En Pokémon Tower Battle, los jugadores tendrán que demostrar sus habilidades para apilar criaturas y crear la torre más alta. Es posible competir en tiempo real y ganar un lugar en la tabla de clasificación mundial.

Por otro lado, Pokémon Medallion Battle se basa en mecánicas de batalla. Los jugadores deberán conseguir Pokémon y combatir en un sistema con toques de estrategia. El objetivo es atrapar a la mayor cantidad de criaturas y vencer a diversos líderes de Gimnasio.

