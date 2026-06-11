La adaptación cinematográfica de Helldivers 2 acaba de recibir un golpe inesperado. Apenas unos meses después de que se anunciara la participación de Jason Momoa como protagonista, nuevos reportes aseguran que el actor abandonó el proyecto.

De acuerdo con información de Deadline, posteriormente respaldada por The Hollywood Reporter, Momoa ya no formará parte de la película basada en la popular franquicia de ciencia ficción de PlayStation. Por ahora, no se han revelado los motivos detrás de su salida.

Jason Momoa será la estrella de Helldivers de Sony Pictures y Playstation Productions

Jason Momoa ya no protagonizará la película de Helldivers

Aunque la noticia podría preocupar a los fans, los reportes señalan que la producción sigue adelante. El proyecto continúa bajo la dirección de Justin Lin, conocido principalmente por su trabajo en la saga Fast & Furious.

Sin embargo, perder a Momoa representa un desafío importante para Sony. En los últimos años, el actor se ha consolidado como una de las figuras más populares de Hollywood gracias a producciones como Aquaman, Dune y múltiples proyectos de gran presupuesto.

Por ahora, Sony ya estaría buscando un nuevo protagonista para encabezar la adaptación.

Aunque no existe una explicación oficial para su salida, lo cierto es que Momoa tiene una agenda repleta de proyectos.

Actualmente participa como Blanka en la próxima adaptación cinematográfica de Street Fighter, además de regresar para la secuela de A Minecraft Movie. A eso se suman sus participaciones como Lobo en el nuevo universo cinematográfico de DC, su regreso a la franquicia Dune y otros proyectos todavía en desarrollo.

Por supuesto, tampoco se descartan razones creativas o desacuerdos contractuales, aunque por ahora todo eso permanece en el terreno de la especulación.

La película de Helldivers sigue programada para 2027

A pesar de este cambio de último momento, los planes de Sony aparentemente no han cambiado. Según los reportes, la película mantiene como objetivo su estreno en cines para el 10 de noviembre de 2027.

La adaptación buscará aprovechar el enorme éxito que ha tenido Helldivers en los últimos años, especialmente tras el fenómeno que representó Helldivers 2. Sin embargo, encontrar un sustituto para Momoa podría convertirse en una de las decisiones más importantes para el futuro del proyecto.

Por ahora, los fans tendrán que esperar para descubrir quién será el encargado de liderar la lucha por la Súper Tierra en la pantalla grande.

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