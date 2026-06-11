Ubisoft vuelve a atravesar una etapa complicada. De acuerdo con un nuevo reporte de Insider Gaming, la compañía implementó una nueva ronda de reestructuración interna que derivará en el cierre de estudios, despidos masivos y cambios organizacionales en varias regiones.}

Según menciona la investigación de la fuente, Ubisoft envió un mensaje interno a sus empleados en el que explicó que busca simplificar sus operaciones, reducir costos y fortalecer el negocio a largo plazo. Como parte de estas medidas, la empresa habría decidido cerrar por completo sus estudios de Winnipeg, en Canadá, y Belgrado, en Serbia.

El reporte señala que el cierre de Ubisoft Winnipeg afectará a 65 trabajadores. Este estudio abrió sus puertas en 2019 y participó como apoyo en proyectos como Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla y Rainbow Six Mobile. Por su parte, Ubisoft Belgrado, que operaba desde 2016 y colaboró recientemente en Assassin’s Creed Black Flag Resynced, dejaría a cerca de 100 empleados sin trabajo.

La reestructuración también alcanzaría a otros equipos. Ubisoft Barcelona perdería 51 puestos de trabajo y será reorganizado para centrarse principalmente en proyectos relacionados con Rainbow Six. Asimismo, Ubisoft San Francisco también sufriría recortes, aunque el número exacto de afectados aún no se ha revelado.

En total, el mensaje interno obtenido por Insider Gaming indica que hasta 380 empleados podrían verse impactados por estas medidas.

Ubisoft pasa por un momento complicado

Esta nueva ronda de despidos se suma a una serie de cambios que Ubisoft ha implementado desde 2024. En los últimos años, la compañía cerró estudios como los de Leamington y Halifax, canceló múltiples proyectos y realizó ajustes importantes en varias de sus divisiones. También reorganizó algunas de sus franquicias más importantes bajo una nueva estructura corporativa enfocada en Assassin’s Creed, Far Cry y Rainbow Six.

La noticia llega apenas unos días después de que Ubisoft mostrara varios de sus próximos proyectos durante Summer Game Fest 2026, incluyendo Assassin’s Creed Black Flag Resynced y Rayman Legends Retold. Sin embargo, el futuro de otros títulos esperados como Beyond Good & Evil 2 o el remake de Splinter Cell sigue siendo incierto.

Por ahora, Ubisoft no ha emitido una declaración pública adicional sobre el reporte. Nos mantendremos al pendiente y te informaremos cuando sepamos más al respecto.

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