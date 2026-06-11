Si estabas esperando el momento ideal para ampliar tu biblioteca de Steam, quizá quieras apartar algo de dinero. Kepler Interactive confirmó una promoción especial de distribuidor que se llevará a cabo del 11 al 18 de junio y que incluirá importantes descuentos en varios de sus títulos más populares.

La compañía, que en años recientes ha ganado notoriedad gracias a lanzamientos muy bien recibidos por la crítica y los jugadores, ofrecerá rebajas en juegos como Clair Obscur: Expedition 33, Sifu, Pacific Drive, Tchia y muchos más.

Clair Obscur: Expedition 33 y Sifu encabezan las ofertas

Entre los descuentos más llamativos destaca el de Sifu, el aclamado juego de acción de Sloclap, que estará disponible con 75% de descuento durante toda la promoción.

Por su parte, Clair Obscur: Expedition 33, uno de los RPG más exitosos y comentados de 2026, recibirá una rebaja de 20%, una oportunidad interesante para quienes todavía no se animan a probar la aventura desarrollada por Sandfall Interactive.

Otros títulos destacados que participarán en la promoción son Pacific Drive con 67% de descuento, Tchia con 75%, Ultros con 75% y Scorn con un impresionante 90% de descuento.

La lista completa también incluye descuentos para la trilogía Cat Quest, así como para Rematch, Solasta II y contenido adicional de Pacific Drive.

Neon Abyss 2 será gratis por tiempo limitado

Además de las ofertas, Kepler Interactive confirmó que Neon Abyss 2 celebrará un fin de semana gratuito en Steam.

El roguelike de acción desarrollado por Veewo Games podrá jugarse sin costo del 11 al 15 de junio, permitiendo que los usuarios prueben la experiencia completa antes de decidir si quieren adquirirla.

Para quienes se convenzan después de probarlo, el juego también contará con un descuento de 20% durante el periodo de la promoción.

¿Qué juegos estarán en oferta?

La promoción de Kepler Interactive incluirá los siguientes descuentos:

Bionic Bay — 75% de descuento

Cat Quest — 80% de descuento

Cat Quest II — 75% de descuento

Cat Quest III — 60% de descuento

Clair Obscur: Expedition 33 — 20% de descuento

Neon Abyss 2 — 20% de descuento

Pacific Drive — 67% de descuento

Pacific Drive: Whisper in the Woods DLC — 40% de descuento

Rematch — 50% de descuento

Scorn — 90% de descuento

Sifu — 75% de descuento

Solasta II — 20% de descuento

Tchia — 75% de descuento

Ultros — 75% de descuento

La promoción estará disponible del 11 al 18 de junio y podría convertirse en una de las mejores oportunidades del año para conseguir algunos de los indies más destacados de los últimos años a precio reducido.

¿Qué te parecieron estas promociones? ¿Estás emocionado por conseguir alguno de estos juegos en descuento? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con ofertas del mundo de los videojuegos.