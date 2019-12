Kamiya dice que el próximo año habrá noticias interesantes

¿Creías que con el lanzamiento de Astral Chain y el desarrollo de BABYLON’S FALL PlatinumGames no tenía tiempo para más sorpresas? Si respondiste afirmativamente, te interesará saber que todo parece indicar que te equivocas. Lo decimos ya que Hideki Kamiya, uno de los creativos más importantes de PlatinumGames, aseguró que el próximo año habrá noticias interesantes.

Astral Chain - disponible en Amazon

Según informa JapeneseNintendo, Hideki Kamiya estuvo presente en una transmisión en vivo de NicoNico con otros desarrolladores que nacieron en 1970. Lo interesante es que dejó la puerta abierta a la posibilidad de que el próximo año vaya a anunciar algo importante.

“Tendremos la oportunidad de liberar noticias interesantes el próximo año”, fueron las palabras de Kamiya.

Desafortunadamente, Kamiya no nos dijo qué podemos esperar de PlatinumGames el próximo año. Es un hecho que el siguiente verano conoceremos más BABYLON’S FALL, su proyecto para PlayStation 4 y PC. También se espera que haya noticias sobre Bayonetta 3, juego que fue revelado en The Game Awards 2017 y sobre el cual no hemos escuchado desde entonces. Dicho esto, existe la posibilidad de que haya alguna sorpresa.

Y tú, ¿qué noticias espera que comparta PlatinumGames en 2020? Cuéntanos en los comentarios.

Sigue este enlace para ver más noticias relacionadas con PlatinumGames.