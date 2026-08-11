Aunque el avance es rápido, todavía estamos en transición hacia la era digital y cada vez nos desprendemos más del formato físico. Sí, el streaming y las plataformas en línea tienen sus ventajas, pero no otorgan posesión o propiedad.

Esto se ve relacionado, inevitablemente, con situaciones comunes como la muerte. Es entonces cuando surge la pregunta sobre lo que pasa con las cuentas de usuario cuando un jugador fallece.

¿Se pueden heredar para que alguien, legalmente, goce de ellas o incluso pueda negociar? Mientras Occidente dice que no, un tribunal de China fue en dirección contraria y determinó que sí pueden entrar dentro de una herencia.

Un tribunal de China determinó que las cuentas de videojuegos sí se pueden heredar

Un Tribunal de Distrito de Shijingsham en China hizo historia al determinar que una cuenta digital de videojuegos sí se puede incluir dentro de una herencia (vía Kotaku).

El fallo fue favorable para una madre de Pekín, quien demandó a una empresa de videojuegos, cuyo nombre no se reveló, para reclamar las 87 cuentas verificadas de su hijo fallecido.

De acuerdo con la historia, el jugador se hizo aficionado a los juegos en línea hace más de 10 años y se dedicó a ello hasta antes de morir de una enfermedad a los 36 años. Durante ese periodo, hizo 87 cuentas de usuario, todas verificadas, las cuales llenó a de contenido digital valioso dentro de los videojuegos en línea.

La madre, de escasos recursos, desconocía el valor de las cuentas de usuario, hasta que recibió asesoría y supo que podían tener una buena cotización en la comunidad de los juegos en línea; cabe señalar que el nombre de los juegos tampoco se reveló.

De ahí que tuviera la idea de incluirlas como parte de la masa hereditaria. La respuesta de la empresa de videojuegos fue negativa e incluso señalaron que eso se especifica en el contrato de usuario y la aceptación de los términos y condiciones.

Sin embargo, el tribunal chino determinó que las cuentas de videojuegos requieren la inversión de tiempo, esfuerzo y dinero, por lo que tienen valor de uso y valor de transferencia por lo cual cumplen con los elementos necesarios para tener intereses de propiedad y, por ende, entrar dentro de una herencia.

¿Ya pensaste a quién le dejarás tu cuenta de videojuegos cuando ya no estés?

Un antecedente interesante para la industria de los videojuegos y los jugadores

La determinación del tribunal chino marca un antecedente importante para la era digital. Aunque cada país tiene sus legislaciones al respecto (la mayoría desfavorables para el usuario) da un paso interesante en plena era digital.

Esto parte de una actualización del código civil de China en 2021, la cual abrió la posibilidad de que una cuenta de videojuegos pueda ser sujeta a protección legal, sin importar que se digital:

Artículo 127: “si otras leyes contienen disposiciones especiales sobre la protección de los datos y los activos virtuales en línea, dichas disposiciones prevalecerán”.

En el caso de Occidente, compañías como Valve (Steam), PlayStation, XBOX y Nintendo, especifican que las cuentas de usuario no se pueden heredar. Si bien existe la posibilidad de que otra persona tenga el nombre de usuario y contraseña de un fallecido para mantener el perfil activo, en algún momento podría enfrentar problemas con la validación ya que no tendría sustento legal para reclamarla como propia.

En México, ya se discute este tema en la Ciudad de México, donde la diputada María del Rosario Morales Ramosde Morena presentó una iniciativa de reforma para que las cuentas de usuario y los archivos digitales puedan incluirse en las herencias.

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