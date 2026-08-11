Aunque Konami es dueña de grandes franquicias de videojuegos, hubo un periodo en el que descuidó tanto este negocio que los fans le perdieron la fe. Afortunadamente, la compañía se ha propuesto revivir algunas de ellas y justo como está haciéndolo con Silent Hill acaba de lanzar un nuevo juego de un JRPG olvidado y lo mejor es que a los fans de la saga les está encantando.

Konami al parecer está tratando el regreso de sus franquicias con cuidado y como muestra está Suikoden STAR LEAP, la nueva entrega de la franquicia JRPG que debutó originalmente en 1995, pero que prácticamente desapareció del mapa en los últimos 15 años.

Para el 30.º aniversario de la serie, sin embargo, Konami tenía preparado un regreso no sólo con un anime, sino también con una nueva iteración que hizo a más de uno cuestionarse si valdría la pena jugarlo, pues se ofrecería como juego gachapón, pese a que Konami prometía que tendría una experiencia tradicional de juego de PC.

Suikoden STAR LEAP supera expectativas de fans de la saga

Los fans iban con cautela, pero ahora que ya pudieron poner las manos encima a este nuevo título dejan atrás sus temores y afirman que Konami los ha sorprendido para bien.

El juego lleva apenas se lanzó oficialmente el pasado fin de semana, pero ya consiguió un montón de jugadores que no tardaron en compartir sus reseñas e inesperadamente hay muchos elogios pese a los temores de muchos.

Suikoden STAR LEAP está sorprendiendo a los fans de la saga JRPG (imagen: Konami, LEVEL UP)

“Superó con creces mis expectativas y me trajo recuerdos nostálgicos”, se lee en una reseña de un jugador, mientras otros confirman que la historia de Suikoden STAR LEAP es original y digna de la serie.

Muchos cuestionaban si el enfoque de juego como servicio o modelo gachapón no combinaría bien con el título, pero jugadores indican que presenta “un buen equilibrio entre elementos modernos y la esencia clásica de Suikoden” y que los recursos para obtener personajes se consigue con relativa facilidad sin necesidad de jugar, aunque esperan que eso no cambie conforme juegue en los días siguientes, aparte de que el sistema de juego no está profundamente basado en el poder, sino en la estrategia y formación de equipo.

“Tenía muchas dudas sobre el lanzamiento de este juego de Suikoden por parte de Konami, la empresa dueña de la IP, tras el fallecimiento del creador de la serie [Yoshitaka Murayama]... pero la historia, la jugabilidad y la música no están mal; de hecho, son buenas”, escribió otro.

Hay que decir que buena parte de las personas que ya probaron ese nuevo título y dejaron sus opiniones son fans de la saga. No obstante, eso no quiere decir que no haya objetividad, pues algunos jugadores dieron calificaciones bajas, con críticas en torno al apartado social del juego, que exige administrar los recursos y el propio tiempo de juego, así como las probabilidades de obtención de 0.5% para los personajes más raros.

Al momento de redactar esta nota, Suikoden STAR LEAP tiene un promedio de 4.7 de 5 estrellas, a partir de más de 3000 valoraciones únicamente en la App Store de Apple. El número de jugadores, sin embargo, es todavía más grande, pues recordemos que Suikoden STAR LEAP está disponible también en Android y PC vía Steam.

¿Suikoden STAR LEAP está disponible en México?

Luego de escuchar estas opiniones y si eres fan de Suikoden, seguramente se enciendan tus ganas de jugarlo, pero lamentablemente hay malas noticias, puesto que se trata de un título que únicamente está disponible en Japón.

Konami confirmó que el título llegará a más regiones, pero hasta el momento no ha ofrecido detalles sobre su disponibilidad en México y el resto del mundo, así que los fans en este territorio tendrán que ser pacientes.

El anime de Suikoden está en una situación similar, ya que hasta ahora ninguna de las compañías responsables han confirmado si fans fuera de Japón podrán disfrutarlo en otras regiones durante su lanzamiento agendado para octubre de 2026, más tarde o si tendrá localización o no. Te mantendremos informado.

¿Te gustaría probar el nuevo juego de Suikoden? Cuéntanos en los comentarios.

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