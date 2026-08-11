En algunos casos, gracias a los videojuegos las personas pueden desarrollar habilidades que sirven en la vida diaria o incluso pueden llegar a tener un impacto positivo en su entorno laboral. Hay precisamente una profesión que agradece la experiencia con los videojuegos y Estados Unidos aprovechó esta relación para reclutar a miles de jóvenes con la intención de que ejerzan una de las más estresantes del mundo.

Estados Unidos no sólo se ha valido de los videojuegos últimamente para hacer propaganda, sino que probablemente recuerdes que hace unos meses la Administración Federal de Aviación y el Departamento de Transporte de este país quería reclutar jugadores de videojuegos con la finalidad de convertirlos en los controladores de tráfico aéreo del mañana. El novedoso programa se puso en marcha y registró un interés sin precedentes al recibir más de 8000 solicitudes de videojugadores interesados.

👾 MISSION ACCOMPLISHED IN RECORD TIME ‼️



✅ 8,000+ qualified air traffic controller applicants

🇺🇸 Fastest application pace in American history



The next generation of air traffic controllers has ARRIVED ✈️ pic.twitter.com/WXkY8NilZ7 — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) April 17, 2026

El programa de contratación de videojugadores como controladores de tráfico aéreo causó furor

Varios meses han pasado desde entonces y no fue sino hasta este fin de semana que Sean Duffy, secretario de transporte de los Estados Unidos, dio a conocer que el programa arrojó resultados históricos.

Según la información oficial, con este programa se logró cubrir 94% del objetivo en tiempo récord. Fueron más de 2000 jugadores contratados, con lo cual se rompió otro récord por ser la cantidad más grande de reclutados en sólo 1 año.

El secretario indicó que se trata de una selección de los “mejores y más brillantes” candidatos para este puesto y que alcanzarán la academia más rápido que cualquier otra generación previa gracias a un “proceso de contratación fluido”.

Estados Unidos contrató a miles de gamers para convertirlos en controladores de tráfico aéreo (imagen: Estados Unidos, Epic Games, LEVEL UP)

¿Los jugadores seleccionados están listos para controlar el tráfico aéreo de los Estados Unidos?

Si bien el programa causó mucho interés y arrojó a más de 2000 prospectos para convertirse en controladores, la verdad es que aún faltan varios pasos para que estén listos para ejercer la profesión en las torres de control.

Decimos esto porque incluso después de cumplir con los requisitos de hablar un inglés fluido, tener nacionalidad estadounidense y contar con menos de 31 años antes de la solicitud, los seleccionados aún no son controladores de tráfico aéreo, sino que aún tienen que asistir a la academia y someterse a un entrenamiento para obtener su certificación.

Ready to level up? We're looking for the best and brightest!



Mission Requirements:

✅Must be a citizen of the United States.

✅Must be under 31 years of age at application.

✅Must speak fluent English.



Take your skills to the next level and apply to be an air traffic… https://t.co/3axdfOvDqc — The FAA ✈️ (@FAANews) April 10, 2026

No estamos hablando de una cuestión de tiempo únicamente, pues el hecho de aprobar esta selección inicial no asegura la obtención del certificado, sino solamente el apoyo del gobierno, que se hará cargo de los gastos de la academia. Hay que decir que se trata de uno de los trabajos más estresantes del mundo e incluso conseguirlo es complicado, a tal grado que alrededor de la tercera parte de los postulados suele no obtener la certificación tras ingresar a la academia.

De cualquier manera, llama la atención que por medio de este inusual proceso de reclutamiento aficionados a los videojuegos logren conseguir un puesto laboral que exige habilidades que bien pudieron comenzar a desarrollar jugando y que podría dejarles $155,000 USD al año, justo como promocionaba el video de la convocatoria.

“He sido un gamer la mayor parte de mi vida”, expresó uno de los afortunados seleccionados. “Así que fui pasé un examen y no puedo esperar a convertirme en un controlador de tráfico aéreo. Es exactamente lo que quiero hacer el resto de mi vida”.

🚨 GAME CHANGER



In April, we launched a NEW CAMPAIGN to recruit video gamers as air traffic controllers — and supercharged the entire hiring process to get the BEST & BRIGHTEST in faster. The results are HISTORIC ✈️



✅ 94% of hiring goal met — fastest time ever to reach target… pic.twitter.com/gN3OGmEIBB — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) August 9, 2026

¿Qué te parece el programa de reclutamiento de los Estados Unidos? Cuéntanos en los comentarios.

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