SHIFT UP se ha ganado fama por la cantidad de fan service que inyecta en sus proyectos. Cuando se anunció la colaboración con ATLUS y SEGA, para juntar los mundos de GODDESS OF VICTORY: NIKKE y Persona, había esperanzas de que la compañía surcoreana obrara su magia, pero al parecer ATLUS no lo permitió.

La semana pasada se confirmó que como parte de la colaboración Aigis de Persona 3, Yukiko Amagi de Persona 4 y Makoto Niijima de Persona 5 aparecerían como personajes jugables y desempeñarían un rol en la historia original del evento.

No hubo sorpresa, pues todas ellas aparecerían justo como se ven en sus títulos de origen, pero aún faltaba ver lo que le interesaba a muchos, los detalles de sus elementos de ataque, habilidades y, por supuesto, la posición de combate, que destaca porque mientras están en cobertura exponen su retaguardia a la vista y a los efectos de la física.

Si bien había esperanza de que hubiera algo de fan service, muchos procedieron con cautela, porque sabían que ATLUS iba a tomar una postura más bien conservadora. Pese a las ya de por sí bajas expectativas, terminaron decepcionados, específicamente por el caso de Makoto.

【Collaboration Character Introduction - Queen (Makoto Niijima)】



She's the student council president at Shujin Academy and strategist for the Phantom Thieves of Hearts.



"This world's culture and technology are nothing like ours... I feel like there's a lot I can learn."… pic.twitter.com/NRBQ24DUxz — GODDESS OF VICTORY: NIKKE (@NIKKE_en) August 8, 2026

Fans se burlaron del trasero de Makoto de Persona en NIKKE

“¿Y el trasero?”, cuestionó un usuario de reddit tras la escandalosa revelación.

“Una cosa es plano y otra es plano negativo, como esto [el trasero]”, expresó otro fan. “En serio, en este punto no me sorprendería si la trama de la colaboración es que un villano se robó el trasero de las chicas y tenemos que ayudarlas a recuperarlos”.

“Las unidades de colaboración se ven mal”, expresó un usuario. “¿Por qué nerfean a Makoto tanto?”.

Uno podría pensar que los fans están exagerando, la verdad es que sí, pero no están tan alejados de la realidad. El trailer promocional deja ver todo lo que incluirá la colaboración, como el tradicional minijuego, las recompensas, los atuendos gratuitos para las invitadas y más, pero lo que roba la atención es el inusualmente desazonado trasero de Makoto, que no deja ver indicios de glúteos, volumen ni relieve alguno.

No hace falta ser muy observador para notarlo, así que no faltaron los fans que señalaron que Makoto no sólo no tiene trasero, sino que hasta es negativo en el sentido que en vez de mostrarse convexo se ve más bien cóncavo y, por si fuera poco, mientras dispara no hay casi nada de movimiento, es como si fuera una imagen estática.

¿Por qué nerfearon trasero de Makoto de Persona en NIKKE?

Desde luego, las críticas y los memes no tardaron y compararon las “nalgas hundidas” de Makoto con las de los sapos y hasta las de Hank de Los reyes de la colina.

Vaya nerf que le han realizado a MAKOTO en NIKKE, creo que SHIFT UP si la van a cohibir y le piden ciertas censuras no deberían aceptar este tipo de colaboraciones.



Ya SEGA es otra compañía que se suma y censura a sus personajes de como realmente son. pic.twitter.com/aVSEUxt1d6 — LOCON GAMER (@LOCONGAMER01) August 10, 2026

Desde luego, no hay nada de malo con los traseros planos, pero el problema es que el de Makoto no es así de origen. Irónicamente, Makoto es la chica de los Phantom Thieves más conocida por este atributo ya sea por el modelo en sí o los ángulos de las tomas que hay en el juego y que han hecho que los fans la tomen como meme, por lo que esperaban que el diseño de NIKKE estuviera a la altura.

A decir verdad, muchos ya lo veían venir, pues las colaboraciones han ganado la mala fama de ofrecer poco a nada de fan service. Algunos argumentan que a ATLUS no le gusta sexualizar a sus personajes y que es muy probable que haya puesto condiciones de diseño a SHIFT UP. Fans no pueden con la ironía de que en el anime ATLUS se atreviera a mostrar inusuales tomas de fan service con Yukiko sin empacho alguno, pero al momento de hacer colaboración con SHIFT UP actuara de manera más conservadora.

Para muchos otros, la culpa también es de SHIFT UP por hacer colaboraciones que no dan margen al fan service que tanto los caracteriza y que los jugadores esperan.

La colaboración de GODDESS OF VICTORY: NIKKE con Persona comenzará el próximo miércoles, 12 de agosto, a las 4:00 PM (hora de la Ciudad de México) y tendrá un duración de 4 semanas.

Fans no están contentos con el diseño de Makoto de Persona en NIKKE (imagen: ATLUS, Level Infinite, LEVEL UP)

¿Qué te parece el diseño de Makoto en GODDESS OF VICTORY: NIKKE? Cuéntanos en los comentarios.

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