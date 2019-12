¡Puedes descargar una copia gratuita de Celeste para PC!

Epic Games abrió su tienda digital de juegos hace poco más de un año. Desde entonces, la Epic Games Store ha regalado un importante número de títulos a sus usuarios. La compañía quiere consentir todavía más a los jugadores, así que preparó 12 regalos para estas fechas.

Si eres usuario de la tienda y quieres aumentar tu colección de juegos digitales para PC, es importante que sepas que ya hay un nuevo título gratuito esperándote. Se trata de nada más y nada menos que de Celeste.

El galardonado plataformero de Matt Thorson y Noel Berry ya había sido anteriormente un regalo de la Epic Games Store. Si en ese entonces te perdiste la oportunidad de conseguirlo, ahora es el momento de obtenerlo y disfrutarlo.

Este regalo estará disponible únicamente por 24 horas, así que podrás obtenerlo hasta las 10:00 AM de mañana, 25 de diciembre, hora de la Ciudad de México. Para obtenerlo debes visitar este enlace, completar el proceso de adquisición y de instalación.

