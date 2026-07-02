Las últimas noticias relacionadas con aumentos de precios y cambios de políticas demuestran una triste realidad: los videojuegos ya son un hobby muy caro. Afortunadamente, aún existen alternativas que permiten conseguir títulos a costos muy bajos y, en algunos casos, completamente gratis en PC y otras plataformas.

Precisamente, ahora los jugadores tienen la oportunidad de ampliar su librería digital de la Epic Games Store gracias a una promoción especial. Por tiempo limitado, será posible reclamar sin costo alguno un par de propuestas muy interesantes, incluido un beat ‘em up protagonizado por waifus y una aventura narrativa muy inquietante.

Esta oferta ya está disponible, pero finalizará más pronto que tarde. Por fortuna, la comunidad también podrá conseguir con 100% de descuento otros títulos igualmente llamativos a partir de la siguiente semana.

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River City Girls 2 y I Have No Mouth, and I Must Scream están gratis en PC

La Epic Games Store está lejos de tener el alcance y éxito de Steam, pero poco a poco encuentra su lugar en el corazón de la comunidad gracias, en gran medida, a su campaña de regalos semanales. Efectivamente, esta iniciativa permite a los usuarios reclamar gratis una colección de títulos cada jueves.

La semana pasada, los jugadores con una cuenta activa en la plataforma de PC tuvieron la oportunidad de obtener Powersnake, uno de los mejores imitadores de Hollow Knight; y RollerCoaster Tycoon 3, un simulador de construcción de parques de diversiones. En esta ocasión, los fans podrán conseguir 2 nuevos títulos.

El primero, y posiblemente el más llamativo de la alineación, es River City Girls 2. Se trata de un spin-off moderno de la popular franquicia Kunio-kun, conocida en Occidente como River City Ransom. Como su nombre indica, es una continuación directa de la aclamada entrega de 2019, que ganó mucha notoriedad gracias a sus personajes atractivos.

Esta secuela, desarrollada una vez más por WayForward con apoyo de Arc System Works, es un beat ‘em up de aspecto anime que está muy inspirado en los clásicos de arcade en el que el objetivo es enfrentar a oleadas de enemigos en arenas 2D. La historia se enfoca en Misako y Kyoko, quienes se enfrentan a una nueva amenaza.

River City Girls 2 presenta un total de 6 personajes jugables, incluidas las nuevas adiciones al roster: Marian y Provie. Su campaña narrativa se puede abordar tanto en solitario como en modo cooperativo local u online. El título tiene reseñas muy positivas en Steam, así que los usuarios de la Epic Games Store deberían conseguirlo gratis.

River City Girls 2 está disponible completamente gratis en la Epic Games Store

El segundo videojuego que está disponible sin costo extra a través de la tienda de PC es I Have No Mouth, and I Must Scream, una aventura gráfica inspirada en la novela del mismo nombre. La historia de esta reinterpretación gira en torno a 5 personas, que deben sobrevivir en un mundo en que la humanidad desapareció por culpa de una IA.

Este videojuego narrativo desarrollado por The Dreamers Guild fue reeditado por Nightdive Studios en 2013, así que los fans pueden probar una versión ligeramente actualizada. Un dato curioso es que Harlan Ellison, autor de la historia original, participó en la producción del título e incluso prestó su voz a la inteligencia artificial.

La adaptación a videojuego de la novela I Have No Mouth and I Must Scream es uno de los regalos semanales de la tienda

Epic Games Store regalará Nova Lands y Tattoo Tycoon en julio de 2026

Tanto River City Girls 2 como I Have No Mouth, and I Must Scream tienen 100% de descuento y estarán disponibles gratis en la Epic Games Store del 2 al 9 de junio de 2026, y el único requisito para conseguirlos es tener una cuenta activa en la tienda de PC. Si se reclama en el periodo establecido, los jugadores podrán conservarlos para siempre.

En caso de que los juegos de acción protagonizados por waifus y las aventuras de ciencia ficción no sean de su agrado, los fanáticos estarán muy contentos de saber que, como ya es tradición, la plataforma de Tim Sweeney ya anunció los títulos que se ofrecerán sin costo a partir de la próxima semana.

Hablamos de Nova Lands, un juego de mundo abierto con mecánicas de construcción de bases; y Tattoo Tycoon, un simulador en el que los jugadores deberán fundar y administrar un taller de arte enfocado en tatuajes. Ambas propuestas estarán disponibles gratis del 9 al 16 de junio de 2026.

Los usuarios de PC con una cuenta de la Epic Games Store podrán conseguir muchos juegos gratuitos

A continuación, compartimos el listado completo con los juegos gratuitos de la tienda de PC:

River City Girls 2 ― Disponible del 2 al 9 de julio de 2026

I Have No Mouth, and I Must Scream ― Disponible del 2 al 9 de julio de 2026

Nova Lands ― Disponible del 9 al 16 de julio de 2026

Tattoo Tycoon ― Disponible del 9 al 16 de julio de 2026

Pero dinos, ¿qué opinas de los próximos regalos? ¿Cuál juego planeas descargar primero? Déjanos leerte en los comentarios.

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