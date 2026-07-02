PlayStation sigue en boca de todos luego de que anunciara el final del formato físico en sus consolas. Los jugadores se han pronunciado en contra de esta polémica decisión, pues atenta contra el coleccionismo, la preservación, el mercado de segunda mano y el negocio de importantes minoristas.

Además de usar las redes sociales para protestar, la comunidad recurrió a plataformas como Change.org para expresar su descontento. El sitio ya tiene varias peticiones para recaudar firmas con un objetivo en común: presionar a PlayStation para que siga apostando por el formato físico más allá de 2028.

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Jugadores usan Change.org para impedir que PlayStation acabe con el formato físico

En caso de que no lo sepas, Change.org es una plataforma donde cualquier persona puede crear peticiones y recolectar firmas para apoyar una causa en común. Es verdad que este tipo de esfuerzos rara vez tiene consecuencias en los planes de compañías como PlayStation, pero reflejan los deseos y las exigencias de una comunidad que lucha por un mismo objetivo.

Actualmente, existen al menos 4 peticiones en la plataforma relacionadas con la desaparición del formato físico en PlayStation. Hasta ahora, la más popular ha recolectado casi 800 firmas de jugadores que desean que los juegos en disco sigan existiendo.

Con el nombre "Evitar que PlayStation deje de producir juegos físicos en 2028“, la petición habla de los efectos negativos que tendrá la desaparición de los juegos físicos. Su autor, José Ángel García, apunta que dicho formato aún tiene un valor muy especial para muchos jugadores, incluso en la era de la digitalización y el dominio del formato digital.

El jugador lamenta que PlayStation esté decidido a terminar con la producción de juegos en disco, pues eso evitará que las personas puedan prestar sus juegos, revenderlos, regalarlos y disfrutarlos cuando quieran, sin depender de una conexión a Internet.

“Nosotros, los fans y coleccionistas de PlayStation, hemos construido nuestras bibliotecas de juegos físicos durante años, viendo crecer nuestras colecciones y compartiendo nuestra pasión con amigos y familiares”, se lee en la petición. “Para muchos, el simple acto de abrir la caja de un juego, inhalar por primera vez el olor del cartucho o del disco, y ver nuestra colección crecer es una experiencia que no queremos perder”.

Cientos de jugadores acudieron a Change.org para exigir que el formato físico siga vivo en PlayStation

La petición exige a PlayStation reconsiderar sus planes y no quitarles esta experiencia a sus fans. El autor invitó a los jugadores a apoyar la causa con su firma, pues de esta forma defenderán el “valor nostálgico y tangible” que los videojuegos no deben perder.

El resto de las peticiones expresan preocupaciones similares y también hablan de lo importante que es el formato físico para los jugadores y la industria en general.

El futuro de la industria será digital, nos guste o no

El panorama para el formato físico luce poco alentador. Analistas creen que desaparecerá totalmente durante la próxima década y consideran que Nintendo será la última compañía en abandonarlo. A pesar de las críticas y las peticiones de su comunidad, todo indica que PlayStation ya tomó una decisión definitiva y, al parecer, el PS6 será una consola totalmente digital.

Reportes recientes aseguran que XBOX también se unirá a esta tendencia con Project Helix. Su próxima consola debutaría sin unidad de disco, aunque la compañía estaría trabajando en una opción para que la transición no sea tan agresiva.

Nintendo ha mantenido su estrategia de apegarse al formato físico lo más posible; sin embargo, las Game-Key Cards parecen ser sólo el inicio de una lenta transición de la empresa a lo digital.

El final del formato físico parece inevitable ante las estrategias de PlayStation y XBOX

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