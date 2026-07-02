Julio pinta muy bien para los usuarios de XBOX Game Pass, pues atractivos títulos y esperados estrenos de día 1 se sumarán al catálogo del servicio a lo largo del mes. Sin embargo, también hay malas noticias, pues Microsoft retirará más de 10 juegos en los próximos días.

Como es habitual, XBOX Game Pass y PC Game Pass pierden títulos cada mes y julio no será la excepción. Ya conocemos los 12 juegos que tienen los días contados y que abandonará el catálogo en cuestión de semanas.

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¿Qué juegos abandonarán XBOX Game Pass en la primera mitad de julio?

XBOX pasa por una reestructuración y se espera que Game Pass cambie de forma importante en los próximos meses. Por ahora, no hay señales de lo que ocurrirá con el servicio tras los recortes en la división de juegos de Microsoft, pero es un hecho que la rotación de contenido seguirá con normalidad.

Debido a esto, los suscriptores tienen una última oportunidad para descubrir y disfrutar 12 títulos que dejarán de estar disponibles muy pronto en el servicio para consolas y PC. La lista incluye títulos que fueron demasiado populares en su estreno, como el adictivo PowerWash Simulator de FuturLab.

Los amantes del futbol y la fiebre mundialista deben tomar en cuenta que EA Sports FC 24 desaparecerá de XBOX Game Pass, por lo que ya no se podrá jugar ni en XBOX One ni en Series X|S. Otra baja que se resentirá es la de Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition, título de Eidos-Montréal y Crystal Dynamics.

En la lista también hay juegos independientes que vale la pena revisar antes de que sea demasiado tarde, como Golf With Your Friends, My Friendly Neighborhood y Dungeons of Hinterberg. Abajo está la lista completa con los 12 juegos que desaparecerán el próximo 15 de julio:

PowerWash Simulator y otros 11 juegos desaparecerán de XBOX Game Pass muy pronto

Golf With Your Friends

My Friendly Neighborhood

Super Fantasy Kingdom

PowerWash Simulator

Whiskerwood

Techtonica

Stellaris

EA Sports FC 24

Splitgate: Arena Reloaded (recompensas gratuitas)

Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition

Dungeons of Hinterberg

Back to the Dawn

Halo: Campaign Evolved y más títulos están en camino al servicio

Microsoft recompensará las próximas bajas en XBOX Game Pass con una atractiva selección de novedades que llegará en los próximos días a las manos de los jugadores. El lanzamiento más importante del mes será Halo: Campaign Evolved, que traerá de vuelta la aventura original de Master Chief con múltiples mejoras y nuevo contenido.

Adicionalmente, ya están confirmados otros lanzamientos muy esperados, como Wuthering Waves, la versión 1.0 de Palworld, SpeedRunners 2: King of Speed y más.

A partir de hoy, los usuarios de XBOX Game Pass ya pueden disfrutar las remasterizaciones de Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 y, a finales de semana, tendrán acceso a Winds of Arcana: Ruination. Abajo están todos los títulos confirmados, por ahora, para julio:

Halo: Campaign Evolved se unirá al servicio a finales de mes

Tony Hawk’s Pro Skater 3+4 (2 de julio)

Winds of Arcana: Ruination (6 de julio)

Palworld 1.0 (10 de julio)

Ascend To Zero (13 de julio)

Denshattack! (15 de julio)

Fogpiercer (17 de julio)

Planet Crafter (21 de julio)

Tears of Metal (22 de julio)

Halo: Campaign Evolved (28 de julio)

Mistfall Hunter (29 de julio)

En esta página encontrarás todas las noticias sobre Xbox Game Pass.

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