La popularidad de los juegos online es fácil de entender, pues nos permiten pasar un buen rato con nuestros amigos y divertimos con toda la comunidad. Sin embargo, la necesidad de pagar un servicio como PlayStation Plus aleja a muchos jugadores de esta genial experiencia.

Por fortuna, una de las mejores promociones de PlayStation regresará muy pronto y permitirá a los usuarios de PS5 y PS4 experimentar las partidas online gratis, sin la necesidad de pagar una suscripción. Por medio de sus redes sociales, la compañía anunció otro fin de semana de multijugador gratuito, y a continuación te decimos cómo aprovecharlo.

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PlayStation Plus ofrecerá días de multijugador online gratuito a los usuariso de PS5 y PS4

PlayStation está en medio de una de sus polémicas más grandes luego de anunciar que los juegos físicos tienen los días contados en su ecosistema. Pese a ello, la compañía no ha disminuido su actividad en las redes sociales. Precisamente en una de sus publicaciones recientes confirmó que los jugadores de PS5 y PS4 podrán disfrutar el multijugador online sin la necesidad de tener una suscripción a PlayStation Plus.

En unos días, se celebrará la Esports World Cup 2026 en París, Francia. El evento competitivo pondrá a prueba las habilidades de talentosos jugadores profesionales, y PlayStation quiere que su comunidad comparta la emoción por esta fiesta donde los videojuegos serán los protagonistas.

Por ello, ofrecerá un fin de semana de multijugador gratuito. A partir de mañana los usuarios de PS5 y PS4 podrán disfrutar sus títulos favoritos con amigos sin la necesidad de tener PlayStation Plus. La promoción estará disponible del 3 al 5 de julio, así que concluirá el domingo.

La buena noticia es que no hay requisitos previos por cumplir, así que cualquier persona puede aprovechar la promoción durante estos días. Los interesados únicamente requieren una cuenta activa a PlayStation Network y, obviamente, una conexión a Internet.

El fin de semana de online gratuito iniciará mañana en PS5 y PS4

“Te invitamos a un fin de semana de multijugador online gratuito del 3 al 5 de julio para celebrar la Esports World Cup. Disfruta de partidas cooperativas o enfréntate a otros jugadores sin costo adicional y sin necesidad de suscripción a PlayStation Plus. Además, sigue toda la acción de la Esports World Cup 2026, del 6 de julio al 23 de agosto, en París”, afirmó PlayStation.

Una atractiva promoción que no frenó las críticas hacia PlayStation

Sin duda, la oportunidad para poder jugar con amigos sin gastar en una suscripción es genial. Sin embargo, gran parte de la comunidad no celebró el anuncio y aprovechó la oportunidad para criticar nuevamente a PlayStation en las redes sociales.

Como lo comentamos, el anuncio del final del formato físico en el ecosistema de la marca generó un gran descontento y ni siquiera la promoción logró cambiar mínimamente las cosas. La publicación sobre el online gratuito se llenó rápidamente de críticas y peticiones para que PlayStation no abandone la producción de juegos en discos.

Las críticas hacia PlayStation por el final del formato físico no paran

Algunos jugadores aseguraron que cancelarán su suscripción a PS Plus como respuesta a la polémica decisión de la compañía. Incluso, parte de la comunidad aseguró que el juego online debería ser gratuito ante los cambios que habrá a partir de 2028 y que afectarán a toda la industria.

“No me importa su fin de semana gratis. Nunca voy a renovar mi cuenta de PS Plus. ¡Realmente, sinceramente, no hay ni una razón para hacerlo!“, escribió un jugador.

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