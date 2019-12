Xen para Black Mesa, remake de Half-Life, ya se estrenó en Steam

Black Mesa, el esperado remake de Half-Life, lleva años en desarrollo. Crowbar Collective todavía tenía pendiente el lanzamiento del capítulo Xen para su título, pues fue retrasado en noviembre de 2017. Por fortuna, el estudio cumplió su meta y ya liberó en Steam este contenido.

Esto significa que la experiencia completa de Black Mesa ya se encuentra en la plataforma de Valve. Sin embargo, el título sigue en acceso anticipado, lo que significa que todavía recibirá más actualizaciones rumbo a su lanzamiento final.

Crowbar Collective afirmó que recibirá retroalimentación de los jugadores y preparará una actualización más. Cuando esté disponible, Black Mesa saldrá de Steam Early Access. Este último contenido añadido agrega el capítulo 15 del juego original.

Como oferta de lanzamiento, el título se ofrece a cambio de un precio reducido de $143.99 MXN. A partir del 2 de enero, el juego costará $179.99 MXN en Steam. Abajo te dejo los requisitos de sistema para disfrutarlo:

Xen is out on Steam! If you have been waiting to try it out, now is a great time. We will continue to update and patch the game. More info here:https://t.co/WmlnCdZO8o pic.twitter.com/HzEW6aBRgi